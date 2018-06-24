Это страшно красиво. Барнаульский шторм на снимках из соцсетей

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Жизнь

Вечером 23 июня Барнаул накрыло сильным штормом. Шквалистый ветер, ливень, град, мгновенно наступившая темнота и грозовые облака не только напугали барнаульцев, но и заворожили. В соцсетях уже тысячи снимков алтайского "апокалипсиса" — прекрасного и ужасного одновременно.

Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: Вячеслав Постников, instagram.com/postnikov_vd.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: instagram.com/barnaulrussia.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: instagram.com/koltun.nastya.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: instagram.com/maro111og.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: instagram.com/brobov_.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: Борис Довбыш в Barnaul 22.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: instagram.com/natusyanata.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: Данил Снитко, instagram.com/kukalyakin.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: Данил Снитко, instagram.com/kukalyakin.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: Александра Харитошкина, instagram.com/aleksandra_haritoshkina.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: Александра Харитошкина, instagram.com/aleksandra_haritoshkina.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: Марина Фесенко, instagram.com/amarika_.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: instagram.com/anustinova.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: instagram.com/kutovoy_victor.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: instagram.com/urb_ex.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: instagram.com/aleksandra_ya_7.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: Александр Михайлов, vk.com.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: instagram.com/denis_vladimirovich22.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: instagram.com/katyahusky.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: instagram.com/nastymimi.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: Владимир Маер.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: Анастасия Лис.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: Софья Жилина.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: Ольга Банмиллер.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: Gerda Queen.
Шторм в Барнауле, 23 июня 2018. Фото: vk.com/meteodnevnik2014.
Приближение шторма в Барнауле. Фото: vk.com/meteodnevnik.

Необычные тучи, которые появились перед барнаульским штормом, называют "шкваловым воротом" или "грозовым валом". Он образуется когда температура воздуха резко меняется: теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Меняется скорость и направление ветра, которые и закручивает облака в такую интересную форму.

"Шкваловый ворот" не нередко путают с торнадо, однако "ворот" не оставляет после себя таких серьезных разрушений. По сути это лишь низкая часть грозового облака, связанная с линией грозовых шквалов. подобная облачность обычно сопровождается резким усилением ветра — свыше 20 м/с.

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