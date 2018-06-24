Это страшно красиво. Барнаульский шторм на снимках из соцсетей

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Необычные тучи, которые появились перед барнаульским штормом, называют "шкваловым воротом" или "грозовым валом". Он образуется когда температура воздуха резко меняется: теплые воздушные потоки оказываются выше холодных. Меняется скорость и направление ветра, которые и закручивает облака в такую интересную форму.

"Шкваловый ворот" не нередко путают с торнадо, однако "ворот" не оставляет после себя таких серьезных разрушений. По сути это лишь низкая часть грозового облака, связанная с линией грозовых шквалов. подобная облачность обычно сопровождается резким усилением ветра — свыше 20 м/с.