"Это невозможно спрогнозировать": в МЧС объяснили, что за природное явление накрыло Барнаул

Вечером 23 июня в Барнауле и ряде районов Алтайского края произошел грозовой шквал, сообщили в региональном главке МЧС. В ведомстве заявили, что это узконаправленное природное явление, которое невозможно спрогнозировать в конкретном месте.
Грозовой шквал — это резкое усиление ветра, сопровождаемое грозой. В некоторых грозах возникают интенсивные нисходящие воздушные потоки, которые создают на поверхности земли ветер разрушительной силы. Шквал образует характерный шквальный ворот с горизонтальной осью, резким падением температуры и изменением направления ветра.
В МЧС при этом отмечают, что ведомство распространило штормпрогноз со шквалистым ветром, грозовыми явлениями и дождями. "Прогноз был доведен до глав муниципальных образований, всех структур, ведомств и населения", — заявили в МЧС.
Какие разрушения принес ураган?
- Из-за грозы без света остались 85 тысяч человек. К 3 утра электроснабжение города полностью восстановили. Однако читатели altapress.ru сообщили, что некоторые дома в Барнауле до сих пор остаются без холодной и горячей воды.
- На проспекте Ленина упал башенный кран. Он задел Дворец бракосочетаний, оборвал провода, повредил два автомобиля. Крановщик погиб.
- В шторм на Оби находился прогулочный катер. Он состоял из теплохода (с плавучим кафе) и баржи, там находились 158 человек. В шторм теплоход с людьми оторвало от буксира, после чего кафе ударилось об опору моста. Пострадали 15 человек, им оказали помощь, от госпитализации они отказались.
- В Барнауле ветер повалил многочисленные деревья.
Экстренные службы продолжают устранять последствия шторма.
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