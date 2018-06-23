Апокалипсис: во время сильнейшего шторма Барнаул остался без света и воды

Шторм в Барнауле 23 июня 2018. Фото: altapress.ru. Шторм в Барнауле 23 июня 2018. Фото: altapress.ru. Шторм в Барнауле 23 июня 2018. Фото: altapress.ru. Шторм в Барнауле 23 июня 2018. Фото: altapress.ru. Шторм в Барнауле 23 июня 2018. Фото: altapress.ru. Шторм в Барнауле 23 июня 2018. Фото: altapress.ru. Шторм в Барнауле 23 июня 2018. Фото: altapress.ru. Шторм в Барнауле 23 июня 2018. Фото: altapress.ru. На Горе деревья перегородили выезд. Фото: Максим Двойнишников. На Горе деревья перегородили выезд. Фото: Максим Двойнишников. Строительный кран упал в Барнауле. Фото: Сергей Берденев, Барнаул22. Строительный кран упал в Барнауле. Фото: Сергей Берденев, Барнаул22. Строительный кран упал в Барнауле. Фото: Дмитрий Дмитриев, Барнаул22.

Горожане сообщали, что с началом грозы пропал свет в нескольких районах города: в новостройках, центре (Ленина и Красноармейский) и других. На Горе люди остались также без водоснабжения.

Без света остались и торговые центры: как минимум, "Галактика" и "Гулливер".

По словам очевидцев, в городе произошло несколько ЧП. Так, на проспекте Ленина кран рухнул на автомобиль. Очевидцы сообщают, что пассажиры автомобиля не пострадали. Движение по проспекту Ленина перекрыто в районе Дворца бракосочетаний.

Читатели сообщают, что во время шторма в барнаульском ТРЦ "Галактика" отключили свет.

На Горе в районе улицы Ляпидевского упали деревья. Люди не могут проехать. По словам очевидцев, до МЧС не дозвониться.

Подобная ситуация сложилась на дорогу в сторону поселка Южный. Из-за ветра дерево повалило на дорогу. Образовалась пробка.

По словам очевидцев, на Новом мосту на бок упали две фуры. По последним данным, на боку лежат также грузовая фура. На место происшествия приехала "скорая".

Под Барнаулом в районе станции Присягино из-за обрыва проводов встала электричка.

По сообщениям очевидцев, дорога на Старый мост от Новоалтайска перекрыта. В районе станции Присягино МЧС убирает сломанные деревья с проезжей части.

На лыжной базе перед парковкой вырвало с корнем высокий тополь. Рядом валяются огромные ветки деревьев. В домах, которые находятся рядом, нет света.

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