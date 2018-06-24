МЧС прогнозирует новый шторм в Алтайском крае

24 июня в Алтайском крае сохранится непогода, сообщает региональное ГУ МЧС. Ожидается гроза, дождь, град, усиление ветра до 23 м/с.
По данным Алтайского ЦГМС, днем 24 июня в крае +28 …+33. В отдельных районах дождь, гроза, местами возможен град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с, при грозах шквалистое усиление до 23 м/с.
В Барнауле днем +28 …+30, во второй половине дня дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 13-18 м/с.
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