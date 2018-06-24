В Барнауле упавший от шторма кран снес крышу Дворца бракосочетаний. Есть погибший

В СУ СКР по Алтайскому краю подтвердили информацию о гибели рабочего после падения башенного крана в Барнауле вечером 23 июня.
Строительный кран упал в Барнауле. Фото: Дмитрий Дмитриев, Барнаул22.
Строительный кран упал в Барнауле. Фото: Сергей Берденев, Барнаул22.
Строительный кран упал в Барнауле. Фото: Сергей Берденев, Барнаул22.
ЧП произошло в районе 21 часа. Башенный кран, работавший на строительстве ЖК "Собрание", рухнул вскоре после начала грозового шторма. Кран упал на проезжую часть и повредил два автомобиля. Перед этим он задел здание Дворца бракосочетаний и снес часть крыши.
В кабине крана находился рабочий, он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Личность погибшего устанавливается. Следователи выясняют причин случившегося.
Мощный грозовой шторм накрыл Барнаул вечером 23 июня. Часть города осталась без света и воды, произошли многочисленные ЧП.
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