В Барнауле упавший от шторма кран снес крышу Дворца бракосочетаний. Есть погибший

Строительный кран упал в Барнауле. Фото: Дмитрий Дмитриев, Барнаул22. Строительный кран упал в Барнауле. Фото: Сергей Берденев, Барнаул22. Строительный кран упал в Барнауле. Фото: Сергей Берденев, Барнаул22.

ЧП произошло в районе 21 часа. Башенный кран, работавший на строительстве ЖК "Собрание", рухнул вскоре после начала грозового шторма. Кран упал на проезжую часть и повредил два автомобиля. Перед этим он задел здание Дворца бракосочетаний и снес часть крыши.

В кабине крана находился рабочий, он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Личность погибшего устанавливается. Следователи выясняют причин случившегося.

Мощный грозовой шторм накрыл Барнаул вечером 23 июня. Часть города осталась без света и воды, произошли многочисленные ЧП.