В российских регионах кинотеатры закрываются и перестают работать по будням

Эксперты также уточнили, что некоторые кинозалы полностью закрываются из-за падения выручки. Это вызвано отсутствием голливудских фильмов.
Как подсчитали владельцы кинотеатров, выручка с января по май упала на 60%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
«А если сравнивать показатели с 2019 годом, то падение составляет 70%", — подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.
Ассоциация владельцев кинотеатров в Нижегородской области также отметила уменьшение проката на 70% в апреле-мае.
В Кемеровской области закрытий нет. Но, заявила бизнес-омбудсмен Елена Латышенко, «сокращается количество залов, тяжелее кинотеатрам в малых городах».
Кстати, российские кинотеатры начнут показывать сериалы вместо фильмов.