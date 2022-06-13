13 июня
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Потребитель

В российских регионах кинотеатры закрываются и перестают работать по будням

Кинотеатры в российских регионах стали сокращать рабочий день или открываться только в выходные, заявили ТАСС бизнес-омбудсмены.

Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
СС0

Эксперты также уточнили, что некоторые кинозалы полностью закрываются из-за падения выручки. Это вызвано отсутствием голливудских фильмов.

Как подсчитали владельцы кинотеатров, выручка с января по май упала на 60%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

«А если сравнивать показатели с 2019 годом, то падение составляет 70%", — подчеркнул уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

Ассоциация владельцев кинотеатров в Нижегородской области также отметила уменьшение проката на 70% в апреле-мае.

В Кемеровской области закрытий нет. Но, заявила бизнес-омбудсмен Елена Латышенко, «сокращается количество залов, тяжелее кинотеатрам в малых городах».

Кстати, российские кинотеатры начнут показывать сериалы вместо фильмов.

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