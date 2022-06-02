Российские кинотеатры начнут показывать сериалы вместо фильмов

9 июня в российских кинотеатрах выйдет в прокат киноверсия нового популярного сериала «Два холма» видеосервиса Start — премьера многосерийного фильма состоялась в апреле.

Сообщается, что зрители в кино увидят первые две серии, пишут «Ведомости».

Гендиректор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин объяснил решение показывать сериал в кинотеатрах тем, что проект оказался успешным, а компания пробует новые для себя форматы дистрибьюции.

В сериале «Два холма» рассказывает фантастическая история о мире, в котором вымерли все мужчины. Женщины создают новый лучший мир. Однако некоторым представителям сильного пола удалось выжить — и им не по нраву новое мироустройство.

Также в прокат, в том числе и в Барнауле, выйдет комедийный сериал «Манюня» по книге Наринэ Абгарян — он был создан для платформы Okko.

Представители сервисов Okko, Premier и Kion подтвердили, что хотели бы показывать свои сериалы в кино.

Ранее стало известно, что в российский прокат выйдут мультфильмы «Чиполлино», «Буратино» и «Тайна третьей планеты».