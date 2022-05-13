В российских кинотеатрах покажут мультфильмы «Чиполлино», «Буратино» и «Тайна третьей планеты»

С 1 июня в России в повторный прокат выйдут мультфильмы из «золотой коллекции» «Союзмультфильма» — «Чиполлино», «Приключения Буратино» и «Тайна третьей планеты».

В кино покажут отреставрированную версию.

Сообщается, что специалисты студии проделали большую работу по устранению дефектов и погрешностей изображения, чтобы картины были максимально приближены к качеству, требуемому для кинотеатра, пишет «Российская газета».

Первым в прокат выйдет мультфильм про деревянного мальчика — 1 июня. С 9 числа зрители смогут посмотреть «Чиполлино», с 16 июня — «Тайну третьей планеты».

Ранее стало известно, когда в Барнауле проведут второй театральный фестиваль «Зазеркалье» и участники с каких городов приедут в город.