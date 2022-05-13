Стало известно, когда в Барнауле пройдет театральный фестиваль «Зазеркалье» и откуда приедут участники

С 20 по 25 сентября в Барнауле в театре кукол «Сказка» пройдет второй кукольный фестиваль «Зазеркалье». О грядущем событии журналистам рассказали на пресс-конференции в театре.

Всего в Барнаул приедут 14 театров из разных городов России. Вместе с барнаульской «Сказкой» они покажут 15 спектаклей для зрителей разных возрастных категорий.

13 постановок будут участвовать в конкурсной программе. Барнаул представит на суд жюри свою необычную премьеру «Сон в летнюю ночь».

Спектакль «Сон в летнюю ночь» в театре кукол в Барнауле Дмитрий Лямзин

Хедлайнерами фестиваля, которые не будут участвовать в конкурсе, станут два театра — Екатеринбургский театр кукол и театр кукол республики Карелия.

Из Екатеринбурга привезут спектакль-номинант премии «Золотая маска» — оперу марионеток «Собака камень». Постановка идет в сопровождении оркестра.

Из Карелии — комедию «Сад» по пьесе «Вишневый сад» Антона Чехова с возрастным ограничением 18+.

Спектакли будут идти на трех площадках — непосредственно в театре кукол, а также в Молодежном театре Алтая и музыкальном театре.

Билеты поступят в продажу в ближайшие дни. Цена, в зависимости от площадки, будет варьироваться от 200 до 800 рублей.

Афиша фестиваля «Зазеркалье» Театр кукол «Сказка»

Напомним, первый фестиваль «Зазеркалье» прошел в Барнауле осенью 2019 года. Спектакль «Недоросль» театра кукол «Сказка» тогда победил и стал обладателем Гра-при.

Фестиваль планировали проводить раз в два года, однако из-за пандемии его пришлось перенести.

Ранее стало известно, что летом в Барнаул с гастролями приедут четыре новосибирских театра.

Они покажут спектакли «Дикая утка», «Генерал и его семья», «Ханума» и «Марьино поле».