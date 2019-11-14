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Барнаульский театр кукол выиграл гран-при фестиваля «Зазеркалье»

12 ноября в Барнауле завершился первый Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Награду за лучший спектакль получил «Недоросль» барнаульского театра кукол «Сказка». Художник этой постановки Светлана Рыбина также получила первый приз.

Спектакль "Недоросль" в театре кукол "Сказка"
Спектакль "Недоросль" в театре кукол "Сказка"
театр кукол "Сказка"

Приз зрительских симпатий и звание «Лучший актерский ансамбль» завоевал спектакль «Бах-Бах-Бах» Ханты-Мансийского театра кукол. «Открытием фестиваля» стал спектакль «Королева красоты» по пьесе Макдонаха, который привезли студенты Новосибирского театрального института.

Лучшим режиссером стал Сергей Усков, его спектакль для самых маленьких «Гуси-лебеди» показал Нижневартовский театр юного зрителя. Роль Маши в исполнении артистки Варвары Шмелевой была признана лучшей актерской работой.

Еще призы за лучшую актерскую роль получили Денис Ермаков, который сыграл дворового пса Кешу в спектакле «Бах-Бах-Бах», Марина Дюсьметова за роль Антониды Васильевны Тарасевичевой в спектакле «Игра» Томского областного театра куклы и актера и Дмитрий Войдак за роль Петера в спектакле «Холодное сердце» Омского государственного театра куклы и актера маски.

О фестивале «Зазеркалье»

Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье» прошел в Барнауле впервые. Он собрал театры из Омска, Красноярска, Новосибирска, Нижневартовска, Томска, Кемерова и Ханты-Мансийска, а также гостей из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. В фестивале участвовали 13 спектаклей.

«Зазеркалье» будут проводить в Барнауле раз в два года.

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