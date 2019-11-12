Недетские страсти. В Барнауле на фестивале театров кукол «Зазеркалье» показали будоражащие спектакли

С 8 по 12 ноября в Барнауле проходит первый Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Зрители увидели, каким действительно может быть этот театр, во всем многообразии форм и историй. Как оказалось, «сказку ложь да в ней намек» интересно смотреть и взрослым.

«Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск

Спектакль «Бах-Бах-Бах» театра кукол из Ханты-Мансийска — это трогательная история о войне глазами маленького циркового пса Вити, хозяин которого ушел на фронт.

Среди героев — только животные, словно нарисованные графитным карандашом: дворняга Кеша, коза Катя, гусь Гусятников. И отдельные человеческие руки, ноги, головы солдат — так прописано в действующих лицах в пьесе Юлии Поспеловой.

Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова

Сначала пес видит только ноги своего хозяина в цирке. Затем лица солдат в окнах вагонов, уходящих на фронт. А потом и безжизненные ладони павшего бойца, который произнес напоследок «А, маленькие звери на большой войне. Что вы здесь делаете? Это не ваша война».

Что такое война, звери не понимают. Для них это сплошной «Бах-Бах-Бах». И Витя поэтому очень обижается на хозяина, который променял их дружбу на какой-то «дурацкий фронт».

Но все же отправляется на его поиски вместе с новыми знакомыми — гусем Гусятниковым и козой Катей. На их примере обиженный пес видит, что даже в самые суровые времена холода и голода есть место настоящей дружбе. И она стоит того, чтобы за нее бороться.

Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова

В момент, когда пес кричит убитому солдату команду «Отомри!» или когда с неба падают червячки, которыми так мечтал наесться Гусятников, задержавший на своем пути немцев, то, кажется, уже никто в зале не может сдержать слез. Даже взрослые.

«Ваня», Санкт-Петербург

Жили-были дед и бабка. Были у них два ничем не примечательных сына. Пришел дракон и съел их.

Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова

Погоревав, попросили дед и бабка еще одного сына. И принесли им сына, да такого! Одним словом — богатырь. И прозвали его Ваней. И пошел богатырь спасать своих братьев.

Именно так начинается спектакль-притча «про загадочную русскую душу» питерского театра Karlsson Haus. Назвать его по-настоящему кукольным сложно — это скорее моноспектакль актера Михаила Шеломенцева, который получил за эту роль «Золотую маску».

Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова

С одной стороны, он непринужденно и по-детски играет в куклы. С другой — рассказывает какую-то очень важную для нас историю, которую переживает внутренне. Прямо ее и не расскажешь. А вот иносказательно, с присказками и метафорами — получается очень занимательно.

В этой истории каждый увидел свое. Кто-то подумал о судьбе эмигрантов (а в желудке-чемодане у дракона, оказывается, целый Париж), кто-то — о драконе, который вроде как есть и вроде как его нет.

И, конечно, никого не оставила равнодушным судьба Вани — простодушного паренька, который всегда готов прийти на помощь родине и спасти своих ближних. Только вот ближние это почему-то не очень ценят. И вместо благодарности за спасение погубят Ваню. А затем и сгинут сами — спасти-то их больше некому.

Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова Спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus , г. Санкт-Петербург Анна Зайкова

Само пространство спектакля напоминает самолет. Не зря же у рассказчика шапка и очки пилота. Только вот куда несется этот борт с кукольными пассажирами — непонятно. Но свет в конце тоннеля уже виднеется.

«Письмовник», Московский детский камерный театр кукол

Еще один взрослый и титулованный спектакль в афише фестиваля «Зазеркалья», поставленный по произведению современного писателя Михаила Шишкина. Вся постановка — это переписка двух возлюбленных Саши и Вовки-морковки.

Их счастливая жизнь длилась недолго — Вовка ехал в Пекин на фронт (в романе Шишкина описывается подавления Ихэтуаньского восстания). На непонятной войне в Поднебесной гибнут много солдат. Вовку устраивают писарем — он каждый день строчит похоронки. А в редкие минуты шлет письма своей возлюбленной.

Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова

И вот однажды вместо письма Саше приходит тот самый конверт с похоронкой. Но девушка продолжает жить и писать письма своему Вовке.

Она рассказывает обо всем: как ее позвали замуж, как она потеряла ребенка, как скончалась ее маленькая падчерица. Как умирали ее мать и отец.

И через призму бесконечных смертей на поверхность выходят простые вещи, очевидность которых мы видим только на траурном контрасте: что такое любовь, что такое верность. Что если ты любишь двух людей одновременно и одинаково сильно — это не предательство. И что каждый человек заслуживает прощения.

Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова Спектакль «Письмовник», Московский камерный детский театр кукол Анна Зайкова

В спектакль очень атмосферно вписываются куклы. А если быть точнее, плоские фанерные фигуры, словно карандашные наброски: огромный генерал-шива бросает своих солдатиков в бой, мать Вовки танцует с новым слепым ухажером, по просторам сушившегося белья едет трамвайчик.

А счастье в простом — в обнимку есть арбуз и считать на небе звезды.

О фестивале «Зазеркалье»

Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье» прошел в Барнауле впервые. Он собрал театры из Омска, Красноярска, Новосибирска, Нижневартовска, Томска, Кемерова и Ханты-Мансийска, а также гостей из Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. В фестивале участвовали 13 спектаклей.

Спектакль «Бах-Бах-Бах», Ханты-Мансийск Анна Зайкова

Последние две постановки пройдут 12 ноября. В Молодежном театре покажут страшную сказку по произведению Гауфа «Холодное сердце» (начало в 10:00 и 13:00). В театре кукол «Сказка» в качестве участников фестиваля барнаульские кукольники порадуют спектаклем «Недоросль» по пьесе Фонвизина (начало в 10:00).

В этот же день в 18:00 в театре кукол «Сказка» фестиваль торжественно закроют и наградят его победителей.

«Зазеркалье» будут проводить в Барнауле раз в два года.