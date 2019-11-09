В Барнауле открылся первый фестиваль театров кукол «Зазеркалье»

Многообразие театров кукол
Судить спектакли «Зазеркалья» приехали ведущие театроведы, искусствоведы и критики России. На пресс-конференции они рассказали, что сегодня жизнь у театров кукол очень бурная, подобные фестивали проводятся во многих городах России. И это очень правильное направление в развитии кукольного искусства.
Ольга Глазунова,
заведующая кабинетом театров для детей и театров кукол России, театральный критик:
Российский театр кукол сегодня очень разнообразен, он находится в постоянном поиске новых решений. Хотя, что греха таить, есть у нас театры, которые живут по старинке, сидят у себя в небольшом городке как в бункере — сами никуда не ездят и к себе не приглашают. Мне кажется, что такое неподвижное состояние — это гибель для театра.
При этом погоня за оригинальностью не должна стать самоцелью подобных фестивалей, утверждают эксперты. Их главная задача — воспитать своего зрителя и показать разнообразие театра кукол. «Тут может быть и Колобок, и Кафка, и Макдонах», — говорят они.
Виктор Шрайман,
режиссер, театральный педагог, руководитель Всероссийской лаборатории режиссеров театра кукол:
Российский театр кукол очень давно работает над постановками для взрослых, это уже не новость. Пьесы для взрослые иногда бывают качественнее, чем для детей.
К тому же прошли те ужасные времена, когда советское правительство вмешивалось во все, что делают театры. Одновременно эта свобода принесла и «болезнь»: начали ставиться вещи эффектные по форме и абсолютно пустые по содержанию. Но при этом появились потрясающие режиссеры, чьи поиски художественных форм сегодня просто поражают.
Взрослая кукольная история
Валерия Баджи барнаульский зритель знает прежде всего как режиссера трех спектаклей театра кукол «Сказка» — «Алиса в стране чудес», «Винни-Пух», «Приключение Буратино».
В этот раз Валерий приехал в Барнаул в качестве актера. Он участвует в спектакле «Письмовник» Московского камерного театра кукол по одноименному роману Михаила Шишкина. Билеты на эту постановку с рейтингом 16+ были раскуплены задолго до начала фестиваля.
История о двух возлюбленных, разлученных войной, завоевала множество наград различных фестивалей. Спектакль поставили обладатели премии «Золотая маска» — один из ведущих режиссеров театров кукол в России Борис Константинов и художник Виктор Антонов.
Валерий Баджи,
актер и режиссер:
Раз уж я столько поставил в Барнауле, мне хотелось бы, чтобы наши артисты узнали, что это за город, какой он замечательный.
«Письмовник» поставлен по очень сложному материалу. В спектакле мы задаемся вопросами, которые в жизни избегаем. Персонажи, которые живут в этой истории, наоборот, ищут ответы на них. В этом ценность и актуальность этой постановки.
Что увидели в первый день зрители
В первый день на фестивале показали спектакль «Гусеница по имени Мишель» барнаульского театра кукол «Сказка», а также военно-цирковое представление «Бах-Бах-Бах» театра кукол из Югры.
«Бах-Бах-Бах» — это трогательная история о цирковой собачке по кличке Витя, которую хозяин бросил, уехав на фронт. Пес отправляется на его поиски, а по дороге находит новых друзей. В этом кукольном мире зритель видит историю войны с другой стороны — глазами и мыслями собаки.
Что еще смотреть на фестивале «Зазеркалье»
1. 9 ноября, 18:00 и 20:00 — спектакль «Ваня», театр Karlsson Haus
Лауреат премии «Золотая маска» — 2018. История о загадочной русской душе — через куклы и только для взрослых.
2. 10 ноября, 10:30 и 13:00 — спектакль «Разноцветные сказки», Екатеринбургский театр кукол
Моноспектакль в исполнении заслуженной артистки Натальи Гараниной. Волшебная история из четырех разноцветных сюжетов для самых маленьких.
3. 10 ноября, 19:00 — спектакль «Письмовник», Московский детский камерный театр кукол
Спектакль по одноименному роману современного писателя Михаила Шишкина. История для взрослых о двух влюбленных, которых разлучила война.
4. 11 ноября, 10:00 и 11:30 — спектакль «Мой волшебный носок», Красноярский театр кукол
Простая история для самых маленьких в игровой форме. Знакомство с миром происходит через повседневные предметы — например, подушку, одеяло и носки.
5. 12 ноября, 10:00 и 13:00 — спектакль «Холодное сердце», Омский театр куклы, актера и маски «Арлекин»
Спектакль по сказке Вильгельма Гауфа о бедном угольщике Петере Мунке и великане Михеле. История о любви и верности, о выборе и месте человека на земле.