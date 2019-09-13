В театре кукол покажут премьерный спектакль о приключениях Буратино

15 сентября в театре кукол "Сказка" покажут первый премьерный спектакль нового сезона — "Приключение Буратино", пишет управление по культуре.

Знаменитую историю о деревянном мальчике и волшебном ключике поставил московский режиссер Валерий Баджи. Он известен барнаульской публике по спектаклям «Винни-Пух» и «Алиса в стране чудес».

Декорации и эскизы кукол создала питерский художник Ирина Хмарук. В оформлении спектакля она использовала много деревянных конструкций. Всего в постановке задействованы пять точек действия, причем две их них находятся максимально высоко, почти под потолком сцены.

В «Буратино» актеры играют куклами разных систем — перчаточными и планшетными, что делает их особенно «живыми» и подвижными. Буратино, Мальвина, Пьеро и Арлекино отличаются миловидными лицами и большими круглыми глазами.

Актеры работают в «черном кабинете» (максимально черном костюме, который позволяет «сливаться» с темным фоном сцены) и в живом плане — так, Карабаса-Барабаса исполнит артист Александр Сизиков, Дуремара — Петр Кобзев, папу Карло — Дмитрий Капустин.

По словам режиссера Валерия Баджи, спектакль получился о стремлении к идеальному моменту творчества: «Алексей Толстой все-таки писал о людях, имевших прямое или косвенное отношение к театру, о поэтах, писателях, и прототипы героев узнаваемы, — объясняет Валерий Баджи. — Да и сам Буратино — это такое неотесанное полено, которое потом становится, скажем так, художником. В широком смысле.

Ведь актеры, режиссеры, да и все, кто работает в театре, включая бутафоров и осветителей, — тоже художники. И все когда-то были такими же „поленьями“. Поэтому я ощущаю большую ответственность за постановку. Мы говорим в ней о пути к искусству».