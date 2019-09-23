В Барнауле на фестивале театров кукол покажут спектакль премии "Золотая маска"

С 8 по 12 ноября в Барнауле впервые пройдет фестиваль театров кукол "Зазеркалье", сообщает управление по культуре.

Свои спектакли привезут 8 театров из сибирских городов — Омска, Красноярска, Нижневартовска, Томска, Кемерово и Ханты-Мансийска. Также в качестве гостей приедут коллективы из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска и Санкт-Петербурга.

Большая часть постановок — знакомые произведения русских и зарубежных классиков: «Стойкий оловянный солдатик» Андерсена, «Игра» Достоевского, «Недоросль» Фонвизина, «Шинель» Гоголя. Для самых маленьких покажут сказки «История гусеницы по имени Мишель», «Гуси-лебеди», «Разноцветные сказки» и «Холодное сердце».

Многие театры впервые приедут с гастролями в Барнаул. Например, питерский театр Karlsson Haus привезет спектакль «Ваня», который в 2018 году стал лауреатом главной театральной премии «Золотая маска». Это кукольная история для взрослых о загадочной русской душе.

Еще один спектакль от лауреатов этой престижной премии режиссера Бориса Константинова и художника Виктора Антонова — «Письмовник» Московского камерного детского театра кукол. Это инсценировка романа современного писателя Михаила Шишкина, единственного лауреата трех литературных премий: «Русский Букер»; «Большая книга» и «Национальный бестселлер». «Письмовник» — это спектакль для взрослых о двух влюбленных, которых разлучила война.

Фестиваль «Зазеркалье» будет проходить на нескольких площадках Барнаула: театре кукол «Сказка», концертный зал «Сибирь», МТА, музыкальный театр. Билеты на спектакли фестиваля можно приобрести в кассе на пр. Ленина, 19 или на сайте театра кукол «Сказка».