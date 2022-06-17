Алтайские власти на экономическом форуме «ПМЭФ-2022» договорились о развитии «Белокурихи горной»

При подписании соглашения присутствовал заместитель председателя правительства России Дмитрия Чернышенко — он выступает куратором национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба алтайского правительства.

Чернышенко отметил, что в стране есть поручение президента о создании туристической инфраструктуры, и «мы очень благодарны регионам, которые активно занялись выполнением поручения главы государства».

«Это очень сложная, ответственная работа, но при этом понимаем, что нашим гражданам нужны прекрасные условия для отдыха в нашей стране. Природные условия вне конкуренции. Наша страна самая большая и самая красивая, превосходит по всем параметрам все мировые курорты во всех климатических областях от Арктики до субтропиков. Осталось дело за малым — создать достойные конкурентные условия для того, чтобы наши туристы могли отдыхать у нас», — подчеркнул Чернышенко.