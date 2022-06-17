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Политика

Алтайские власти на экономическом форуме «ПМЭФ-2022» договорились о развитии «Белокурихи горной»

16 июня на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов подписали соглашение о разработке мастер-плана по комплексному развитию «Белокурихи горной».

Алтайские власти на экономическом форуме «ПМЭФ-2022» договорились о развитии "Белокурихи горной"
Алтайские власти на экономическом форуме «ПМЭФ-2022» договорились о развитии "Белокурихи горной"
altairegion22.ru

При подписании соглашения присутствовал заместитель председателя правительства России Дмитрия Чернышенко — он выступает куратором национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба алтайского правительства.

Чернышенко отметил, что в стране есть поручение президента о создании туристической инфраструктуры, и «мы очень благодарны регионам, которые активно занялись выполнением поручения главы государства».

«Это очень сложная, ответственная работа, но при этом понимаем, что нашим гражданам нужны прекрасные условия для отдыха в нашей стране. Природные условия вне конкуренции. Наша страна самая большая и самая красивая, превосходит по всем параметрам все мировые курорты во всех климатических областях от Арктики до субтропиков. Осталось дело за малым — создать достойные конкурентные условия для того, чтобы наши туристы могли отдыхать у нас», — подчеркнул Чернышенко.

Напомним, ранее стало известно, что делегация из Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко примет участие в Петербургском международном экономическом форуме «ПМЭФ-2022».

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