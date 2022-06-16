16 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Губернатор Томенко примет участие в экономическом форуме «ПМЭФ-2022»

Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко примет участие в Петербургском международном экономическом форуме «ПМЭФ-2022», сообщает пресс-служба правительства региона.

Экономический форум «ПМЭФ-2022»
Экономический форум «ПМЭФ-2022»
altairegion22.ru

В составе делегации — зампред Правительства, министр финансов Данил Ситников, зампред Правительства, министр экономического развития региона Анатолий Нагорнов, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

В ближайшие дни форума состоится подписание ряда соглашений. Так, в планах подписание соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с губернаторами Санкт-Петербурга, Челябинской области, Кемеровской области, Республики Калмыкия и Москвы.

«Кроме того, правительство Алтайского края планирует заключить соглашения о социально-экономическом партнерстве с ООО «Санаторий «Алтай Вест» по реализации инвестиционного проекта «Строительство санатория «Алтай-West» в Белокурихе и ООО «КОР Менеджмент» по строительству гостиничного комплекса 3−4 звезды под брендом AZIMUT Hotels на территории «Белокурихи горной», — говорится в сообщении.

Напомним, экономический форум «ПМЭФ-2022» пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Ранее стало известно, что большая часть речи Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена вопросам экономического развития России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость