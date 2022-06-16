Губернатор Томенко примет участие в экономическом форуме «ПМЭФ-2022»

В составе делегации — зампред Правительства, министр финансов Данил Ситников, зампред Правительства, министр экономического развития региона Анатолий Нагорнов, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

В ближайшие дни форума состоится подписание ряда соглашений. Так, в планах подписание соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с губернаторами Санкт-Петербурга, Челябинской области, Кемеровской области, Республики Калмыкия и Москвы.

«Кроме того, правительство Алтайского края планирует заключить соглашения о социально-экономическом партнерстве с ООО «Санаторий «Алтай Вест» по реализации инвестиционного проекта «Строительство санатория «Алтай-West» в Белокурихе и ООО «КОР Менеджмент» по строительству гостиничного комплекса 3−4 звезды под брендом AZIMUT Hotels на территории «Белокурихи горной», — говорится в сообщении.