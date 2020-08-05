Более 100 молодых чеченцев вернули на перевоспитание из столицы в республику

Депутат Госдумы Адам Делимханов на встрече с возвращенными в Грозном подчеркнул — их пришлось доставить домой, чтобы помочь при содействии родственников признать и исправить свои ошибки.

«Каждый день главе республики Рамзану Кадырову пишут в соцсетях о проступках жителей, выехавших за пределы региона, вот, мол, ваши совершили. Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем», — заявил Делимханов.