Более 100 молодых чеченцев вернули на перевоспитание из столицы в республику

Депутат Госдумы Адам Делимханов на встрече с возвращенными в Грозном подчеркнул — их пришлось доставить домой, чтобы помочь при содействии родственников признать и исправить свои ошибки.
«Каждый день главе республики Рамзану Кадырову пишут в соцсетях о проступках жителей, выехавших за пределы региона, вот, мол, ваши совершили. Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем», — заявил Делимханов.
Оступившихся молодых людей могут использовать недоброжелатели Чечни в своих целях, отметил депутат. Власти республики стараются уберечь молодежь и направить на правильный путь, пишет bfm.ru.
Власти Чечни не в первый раз возвращают в республику граждан, совершивших проступки в других регионах — их привлекают в воспитательных целях к физическим работам.