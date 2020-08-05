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Политика

Более 100 молодых чеченцев вернули на перевоспитание из столицы в республику

Республиканские власти вернули на воспитание в Чечню из Москвы более 100 молодых людей, которые, отдалившись от дома, нарушали общественный порядок и пристрастились к наркотикам, сообщает ТАСС.

Резиденция Кадырова в Грозном.
Резиденция Кадырова в Грозном.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

Депутат Госдумы Адам Делимханов на встрече с возвращенными в Грозном подчеркнул — их пришлось доставить домой, чтобы помочь при содействии родственников признать и исправить свои ошибки.

«Каждый день главе республики Рамзану Кадырову пишут в соцсетях о проступках жителей, выехавших за пределы региона, вот, мол, ваши совершили. Кадыров не делит народ на своих и чужих, где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем», — заявил Делимханов.

Оступившихся молодых людей могут использовать недоброжелатели Чечни в своих целях, отметил депутат. Власти республики стараются уберечь молодежь и направить на правильный путь, пишет bfm.ru.

Власти Чечни не в первый раз возвращают в республику граждан, совершивших проступки в других регионах — их привлекают в воспитательных целях к физическим работам.

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