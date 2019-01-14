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Политика
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Более половины россиян выступают за отставку правительства

53% россиян выступают за отставку правительства. Основные претензии граждан — рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости, следует из результатов опроса «Левада-центра».

Премьер-министр Дмитрий Медведев.
Премьер-министр Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

За отставку действующего правительства высказываются в той или иной мере 53% респондентов, 40% придерживаются противоположного мнения, пишет «Интерфакс».

О неспособности правительства решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, заявляют 57% участников опроса. 46% полагают, что правительство не может обеспечить людей работой, 43% придерживаются мнения, что оно не заботится о социальной защите населения.

Более трети россиян (36%) убеждены, что нынешний состав правительства не может справиться с кризисом в экономике. Об отсутствии у кабинета министров продуманной программы экономического развития заявили 30% опрошенных, говорится в исследовании.

Претензий к деятельности кабинета министров не имеют 7% граждан страны.

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