Более половины россиян выступают за отставку правительства

За отставку действующего правительства высказываются в той или иной мере 53% респондентов, 40% придерживаются противоположного мнения, пишет «Интерфакс».
О неспособности правительства решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, заявляют 57% участников опроса. 46% полагают, что правительство не может обеспечить людей работой, 43% придерживаются мнения, что оно не заботится о социальной защите населения.
Более трети россиян (36%) убеждены, что нынешний состав правительства не может справиться с кризисом в экономике. Об отсутствии у кабинета министров продуманной программы экономического развития заявили 30% опрошенных, говорится в исследовании.
Претензий к деятельности кабинета министров не имеют 7% граждан страны.