«Батька» лишил званий более 80 силовиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом массово лишил воинских и специальных званий бывших сотрудников силовых ведомств и военнослужащих.

Мера коснулась более 80 экс-силовиков. Их было решено лишить званий за дискредитирующие поступки в период обострения общественно-политической обстановки в стране, пишет БЕЛТА.

«Отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям», — говорится в тексте указа.

Также они подозреваются в публикации личных данных журналистов, сотрудников правоохранительных органов и госслужащих, уточняется в указе. В отношении некоторых из бывших силовиков уже были возбуждены уголовные дела, пишет Lenta.ru.

«Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства», — подчеркивается в документе.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа. Акции жестко подавляются силовиками.