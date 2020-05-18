Более 100 стран поддержали проведение расследования причин пандемии COVID-19

Большинство стран мира поддержали идею Австралии о независимом расследовании истоков COVID-19 и причин распространения коронавируса нового типа, пишет The Guardian .

В этом предложении не упоминается Китай или конкретно город Ухань, где, как считается, началась вспышка болезни.

Однако идея о независимом расследовании, озвученная Австралией, не понравилась Пекину.

В настоящее время к предложению о расследовании присоединились 54 страны Африки, 27 членов Европейского Союза, а также Бразилия, Южная Корея, Мексика, Турция, Новая Зеландия, Россия, Индия, Япония, Великобритания, Канада и другие страны, пишет znak.com. В проекте предложения звучит призыв о «беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценке» пандемии.

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года. К настоящему моменту в мире зафиксировано свыше 4,5 млн заболевших, более 300 тыс. смертей.