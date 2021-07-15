Более 600 тысяч жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами будут участвовать в выборах в Госдуму

Более 600 тыс. жителей непризнанных ДНР и ЛНР, получивших российское гражданство в упрощенном порядке, начиная с 2019 года, смогут проголосовать на сентябрьских выборах в Госдуму, сообщает «Российская газета».

«Большинство жителей Донбасса, а это граждане Российской Федерации, будут принимать участие в процессе всероссийского голосования на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания», — заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в ходе Форума граждан России, который проходит в Луганске.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник сказал в своем выступлении, что современные технологии позволят жителям ЛНР с российскими паспортами проголосовать на думских выборах дистанционно, пишет polit.ru. По его словам, жителям ЛНР, получившим гражданство РФ, «небезразлична судьба государства, и они обратились с просьбой принять участие в выборах».

Для повышения явки на сентябрьских выборах в Госдуму в регионах проведут различные акции, в том числе и в Алтайском крае. Привлекать россиян на избирательные участки будут «миллионами призов» и различными бонусами — от шоколадок «Аленка» и шаурмы до скидок на билеты в зоопарк и кино.