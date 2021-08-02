«Большие дела начинаются с малых»: писатель-фантаст Роман Злотников рассказал в Барнауле, почему верит в низовую инициативу и «Новых людей»

Известный писатель-фантаст и член Центрального совета партии «Новые люди» Роман Злотников посетил на минувших выходных Барнаул и пообщался с журналистами, рассказав им о своем творческом пути, общественно-политических взглядах и объяснив, почему верит в молодое поколение и низовую самоорганизацию граждан.

По словам литератора, его приход в «Новые люди» начался с дружбы с лидером партии Алексеем Нечаевым. Их знакомство состоялось 20 лет назад, когда вышла книга Романа Злотникова «Виват Император!», апеллирующая к прошлому, настоящему и будущему России.

Алексея Нечаева чрезвычайно заинтересовал этот роман, и уже тогда он увидел в Романе Злотникове своего единомышленника, которому небезразлично будущее страны.

«Неожиданно для меня книга „Виват Император!“ стала притягивать людей, которых интересовали вопросы будущего нашей страны. Одним из них был Алексей Нечаев. Он меня отыскал, мы встретились, стали много общаться. И вот примерно полтора года назад Алексей Нечаев пригласил меня в партию», — рассказал писатель.

Роман Злотников. Партия «Новые люди»

Говоря о том, почему нынешний политический момент вызывает надежды в плане развития принципиально новой структуры, писатель отметил, что со стороны общества накопилось раздражение существующими партийными проектами.

«Мы вкладываем главный смысл в то, чтобы создать реально работающий механизм, который будет осуществлять деятельность в каждом регионе и населенном пункте. И глядя на наших молодых ребят, я вижу, что шанс на реализацию этого очень хороший. Потому что им это нравится, потому что у них горят глаза, их не интересует партийная подоплека того или иного проекта, они просто хотят работать и делать жизнь вокруг себя лучше», — подчеркнул литератор.

По мнению писателя, сейчас сформирован запрос на то, чтобы активная и молодая часть общества, во многом представляющая малый бизнес, начала заявлять о себе и взялась за реализацию актуальных идей на практике.

Роман Злотников. Партия «Новые люди»

«Мы же видим, что этим людям нужно развитие. Откуда у нас возьмутся Стивы Джобсы и Илоны Маски, если нет условий для их реализации? И у меня есть ощущение, что сейчас и общество, и власть видят необходимость в том, чтобы наконец-то дать им возможность развиваться», — считает Роман Злотников.

Свою работу в партии «Новые люди» писатель видит, как реальную возможность перемен. «Причем, перемен не в духе „давайте все разнесем, а там трава не расти“, а перемен, которые требуют кропотливой и зачастую незаметной работы», — объяснил литератор.

«Ребята в нашей партии — это не из области „ля-ля-ля“, а из области работать и делать. Они даже наши офисы используют не только под партийные проекты. Они буквально живут здесь, обсуждают самые разные идеи, чтобы потом сделать свой двор, улицу, город лучше. Тут же все просто. Когда есть результативный „движ“ — он обязательно притягивает людей! Вот к нам и стягиваются люди, которым нравится заниматься делом. В этом отношении у нас неповторимый человеческий материал», — поделился своими впечатлениями Роман Валерьевич.

Роман Злотников. Партия «Новые люди»

Кроме того, писатель особо подчеркнул тот факт, что «Новые люди» полностью отдают себе отчет в том, что их цель не вписаться в правила существующей политической игры, а добиться признания у сограждан.

«Тут важно понимать, что именно у народа есть функция, которую у него никто и никогда не отберет. Это — легитимизация. Можно сколько угодно выдвигаться куда-то, привлекать внимание, даже на некоторое время стать любимцем, но проходит время и у тех, кто не оправдывает надежд, легитимизация падает. Поэтому мы в этом смысле — сторонники малых дел. Если мы эту легитимизацию пройдем, то за этим последуют дела большие», — отметил Роман Злотников.

Именно в этой связи писатель выступает за передачу на уровень человеческой самоорганизации ряда важных функций — например, позволять гражданам самим выбирать участковых уполномоченных полиции, местных судей и прокуроров низового звена.

Роман Злотников. Партия «Новые люди»

«Одна из наших концепций сводится к тому, что многие вопросы можно дать на решение самим людям, а не идти по пути запретов и ограничений. Пора возвращать людям возможность самим решать свою судьбу, пора создавать независимость низовых систем власти. При этом нельзя складывать ручки и говорить — ну, теперь, люди сами все решат», — добавил литератор.

Говоря же о своей поездке по регионам страны, Роман Валерьевич отметил, что общение с активом «Новых людей» заряжает его энергией, зарождает новые идеи и в итоге, скорее всего, это путешествие по российским городам найдет отражение в одной из новых книг писателя.