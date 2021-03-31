Большинство россиян не разделяют мировоззрение Навального, заявил пресс-секретарь Путина

Подавляющее большинство россиян не соглашается с мировоззрением оппозиционного политика Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

«С этим мировоззрением не соглашается подавляющее количество жителей нашей страны», — сказал он.

Ранее Песков заявил журналистам «Аргументов и фактов» о нетипичном и противном лично ему мировоззрении Навального.

«Этот гражданин, конечно, нетипичный в силу своего мировоззрения, противного мне, но он гражданин Российской Федерации, он несет ответственность за свои деяния по закону», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков подчеркнул, что государству едва ли было выгодно «терпеть одного гражданина», который имел два условных срока и при этом оставался на свободе, пишет Lenta.ru.

Срок

В феврале Мосгорсуд признал законным замену условного срока оппозиционеру по делу «Ив Роше» на реальный. Навального обвинили в 60 нарушениях общественного порядка после условного приговора. При этом ему сократили наказание на 50 дней — он должен отбыть в колонии 2 года 6 месяцев.