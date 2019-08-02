Большинство россиян поддерживают жесткое подавление несанкционированных митингов

69% жителей России, которых опросил ВЦИОМ, считают, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции. Об этом говорится в сообщении организации .

ВЦИОМ провел опрос, чтобы узнать реакцию граждан на массовые задержания людей во время несанкционированной акции в Москве, прошедшей в знак протеста против нарушений и нерегистрацией оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму (пройдут в сентябре). Акция состоятлась 27 июля.

Об акции протеста, как выяснилось, известно подавляющему большинству москвичей — 83%, среди россиян показатель составляет 59%.

С тем, что при проведении несанкционированных митингов власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры, согласились 61% москвичей и 69% россиян.