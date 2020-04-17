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Политика

«Бомжам» и «служителям культа» разрешили обратиться к губернатору Омской области

При подаче обращения через электронную приемную губернатора Омской области Александру Буркову в специальной форме появились категории «бомж» и «служитель культа», пишет «Тайга.инфо».

Владимир Путин и врио губернатора Омской области Александр Бурков.
Владимир Путин и врио губернатора Омской области Александр Бурков.
kremlin.ru

Граждане, обращающиеся к губернатору Омской области через электронную приемную, могут указать социальное положение. Специальная форма предлагает выбрать различные категории.

Социальных положений довольно много, помимо «бомжа» есть «безработные», «военнослужащие», «работники учреждений культуры» и даже «творческая и научная интеллигенция».

Стоит отметить, что в старой версии формы было социальное положение «еееееееее». Теперь оно исчезло.

Примечательно, что можно указать еще и льготную категорию — в графе есть большой выбор.

В итоге, если поиграться с вариациями, можно стать «Бомжом репрессированным» или «Депутатом, подвергшемся радиационному облучению». А можно стать «Депутатом недееспособным». В общем, форма интересная — определенно поможет нетривиально провести некоторое время.

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