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30 сентября
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Политика

Борис Гребенщиков написал песню в честь телепропагандистов

Легендарный российский рок-музыкант, основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков разместил на своем Ю-Туб канале песню «Вечерний М.», которую посвятил всем пропагандистам с федеральных телеканалов.

Борис Гребенщиков.
Борис Гребенщиков.
Vse42.ru

Клип появился в сети 29 ноября и собрал около 60 тыс. просмотров. Снял ролик режиссер Иван Вырыпаев.

Некоторые СМИ полагают, что это ответ рок-музыканта ведущим политических шоу Дмитрию Киселеву и Владимиру Соловьеву.

«Он всё, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.

У народа душа и за ней ни гроша, но зато мы утёрли всем нос

Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,

И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг»

В ответ телеведущий Владимир Соловьев ядовито заявил следующее: «Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста».

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