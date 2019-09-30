Борис Гребенщиков написал песню в честь телепропагандистов

Клип появился в сети 29 ноября и собрал около 60 тыс. просмотров. Снял ролик режиссер Иван Вырыпаев.

Некоторые СМИ полагают, что это ответ рок-музыканта ведущим политических шоу Дмитрию Киселеву и Владимиру Соловьеву.

«Он всё, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.

У народа душа и за ней ни гроша, но зато мы утёрли всем нос

Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,

И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг»