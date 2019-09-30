Борис Гребенщиков написал песню в честь телепропагандистов

Клип появился в сети 29 ноября и собрал около 60 тыс. просмотров. Снял ролик режиссер Иван Вырыпаев.
Некоторые СМИ полагают, что это ответ рок-музыканта ведущим политических шоу Дмитрию Киселеву и Владимиру Соловьеву.
«Он всё, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.
У народа душа и за ней ни гроша, но зато мы утёрли всем нос
Он сияет как новый полтинник, с него каплют лосьоны и лак,
И когда гопота распинает Христа, он объяснит, отчего Христос враг»
В ответ телеведущий Владимир Соловьев ядовито заявил следующее: «Бандеровская Украина — это черная вдова. Ее укус ядовит. Влияние тлетворно. Вот и Гребенщиков из поэта деградировал до куплетиста».