22 февраля
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Политика

Борщевик как бактериологическое оружие: депутаты Госдумы обвинили США во взрывном росте сорняка в России

Парламентарий Владимир Бурматов заявил — взрывное распространение борщевика в России произошло из-за развала сельского хозяйства в угоду "ножкам Буша".

Борщевик.
Борщевик.
ru.wikipedia.org

Таким образом он объяснил слова своего коллеги Тимофея Баженова о том, что разрастание борщевика «было частью бактериологической войны» со стороны американцев, указывает Газета.Ru.

И напомнил, что борщевик вывели во времена СССР как кормовую культуру в рамках сельхозэксперимента. Но впоследствии выяснилось, что у "кормовой культуры" нежелательных побочек больше, чем плюсов — речь идет о ядовитых свойствах. Также это растение стало расти везде и оно слишком устойчиво ко всем природным катаклизмам.

По мнению депутата, неконтролируемый взрывной рост и распространение борщевика произошли в 90-е годы прошлого столетия. Тогда вся страна находилась под очень сильным влиянием американцев.

Парламентарий уверен — тогда в стране их считали друзьями, а они "с нами продолжали вести свою борьбу". Дело в том, считает депутат, аграрный сектор попросту находился в запустении, борьба с сорняками сошла на нет. А ответственные советники вольготно расхаживали в США по Белому дому. В это время и произошло взрывное распространение этой заразы на наших полях.

А страну "закидали" американскими окорочками — "ножками Буша" и другими "импортными радостями".

Что произошло

Накануне депутат и специалист по выживанию Тимофей Баженов во время выступления в Госдуме допустил — распространение борщевика в России «было частью бактериологической войны» со стороны США.

Между тем владельцев земельных участков обяжут бороться с борщевиком. В первом чтении Госдума приняла законопроект, который обязывает россиян бороться с борщевиком.

Собственники, землевладельцы и арендаторы земельных участков должны обеспечивать защиту земли от инвазивных растений.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее алтайский профессор призвала уничтожать дерево-захватчик, пока не поздно. Американский, или ясенелистный клен продолжает вытеснять местные виды растений.

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