Борт Лукашенко вылетел из Белоруссии в Турцию

Точкой прибытия президентского борта EW-301PJ обозначена Турция.

О готовности самолета Лукашенко к вылету из Минска ранее сообщил Telegram-канала NEXTA. По его данным, весь экипаж лайнера мобилизован, пилоты ночевали в аэропорту.

Возле аэропорта в Минске саперы проверили все прилегающие путепроводы. Уточняется, что обычно это происходит перед тем, как президент Белоруссии вылетает куда-нибудь, пишет Lenta.ru.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Предварительно, победил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Во многих городах страны прошли акции протеста после безоговорочной победы Лукашенко. Против митингующих применялись водометы, светошумовые гранаты.