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Политика

Боярского, Ярмольника и Михалкова назвали угрозой Украины

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания на шесть месяцев приостановил трансляцию телеканала «Наше любимое кино». Поводом стала трансляция российских фильмов с участием известных актеров.

Михаил Боярский.
Михаил Боярский.
открытые источники

«Поводом стали неоднократные нарушения отечественного законодательства касательно трансляции аудиовизуальных произведений с участием лиц, которые создают угрозу национальной безопасности», — сообщает МК со ссылкой на сообщение совета.

Канал транслировал картины советского и российского производства, в которых снимались такие актеры как Леонид Ярмольник, Михаил Боярский, Валентин Гафт, Олег Табаков, Людмила Чурсина, Александр Баширов, Никита Михалков и целая плеяда других артистов.

Руководство Украины после государственного переворота в Киеве в начале 2014 года не раз принимало меры, направленные на то, чтобы не допустить поступления в информационное поле республики продукции из Российской Федерации.

В марте 2016 года Верховная Рада запретила трансляцию всех российских фильмов, которые были сняты или впервые обнародованы в России после 1 января 2014 года.

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