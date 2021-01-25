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Политика

«Боженьки, что ж творится!» Репортаж altapress.ru из гущи протестных событий в Барнауле

23 января Барнаул пережил самую массовую несанкционированную акцию протеста за последние 15 лет. Тысячи людей, вышедшие на улицу, колонны полицейских с щитами наголо, столкновения и поднятые вверх туалетные ершики, как символ расследования Навального о «дворце Путина» — такого краевая столица и впрямь не видела уже давно. Корреспонденты altapress.ru побывали в самом эпицентре протестного движения, чтобы без эмоций и симпатий к той или иной стороне, выяснить, что же там произошло.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Как все начиналось

Еще до полудня в центре Барнаула начал собираться народ. На площадь Советов, к памятнику Ленина, вышли сторонники ЛДПР. Было их немного — от силы 20−30 человек.

Сине-желтые флаги, колыхающиеся на ледяном ветру, транспаранты, призывающие к честным выборам и демократии, волонтеры, ростовые куклы и картонный Жириновский во весь рост.

Заводной старичок с гармошкой и бабушки в цветастых платках поверх пуховиков задавали непринужденный тон происходящему. Все это больше напоминало ярмарку, нежели ли массовый пикет.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Ближе к 14:00 — часу Х, который сторонники Навального обозначили как время сбора протестующих, на подходе к площади все было спокойно. Тот факт, что здесь что-то готовится, выдавало лишь небывалое сосредоточение полиции. Стражи правопорядка были везде — по обоим сторонам улицы Димитрова, у ЦУМа.

Рядом с гостиницей «Центральной» расположился «Пазик» с тремя «П» на «морде» — передвижной пост полиции.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

ЦУМ, который всегда был излюбленным местом тусовок молодежи, казалось живет своей привычной жизнью. Что-то необычное можно было прочувствовать только по обрывкам разговоров.

«Да, мы уже на митинге, — сказал какой-то парень по телефону. — Народу немного, кое-кто в магазине греется. Ждем».

На площади Советов в этот момент было от силы человек 200. Люди стояли мирно и молчали — ни лозунгов, ни криков, ни требований.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Что происходило на площади

В какой-то момент из толпы послышалось «Началось». Неприметный мужчина первым поднял транспарант, белыми буквами на ярко красном фоне которого горели слова «Отпустите Навального».

Аркадия, так его звали, молниеносно окружила толпа. В эту секунду показалось, что люди, которых еще мгновение назад было немного, буквально выросли из-под земли и заполонили всю площадь.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Свой транспарант мужчина держал недолго. Стражи полиции потребовали его опустить, Аркадий мирно повиновался. Через громкоговоритель грозный страж правопорядка начал говорить, что митинг несанкционированный, стихийный, и люди нарушают закон.

Вспомнил он и масках с социальной дистанцией.

«Зачем вы тогда к нам подходите», — крикнул ему кто-то из толпы.

Пока продолжалась эта перепалка, в другой части площади послышались крики. Женщина средних лет что-то истошно кричала о массовом преступлении, отравлении на Лубянке и безнаказанности. Внимание тут же переключилось на нее.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Полиция пыталась даму утихомирить, но бесполезно. Женщина трясла листом бумаги, на котором аккуратным почерком было написано про преступление в столице, и продолжала: «Люди добрые. Я знаю, что за мной сегодня придут. Но со мной это не пройдет, я уже пуганная».

В очередной раз, когда на площади раздались предупреждения о несанкционированности митинга и наказании за это, толпа дружно закричала: «Позор».

Кто собрался в центре Барнаула

По официальным подсчетам правоохранителей, на площади Советов было около 500 человек. Всего же марш собрал 2−3 тысячи барнаульцев, полагают в полиции. «Штабисты» Навального говорят о пяти тысячах. Спорить не будем, по головам их никто не считал, и в любом случае эти цифры приблизительные.

Среди толпы было много молодежи. Не подростков-школьников, которых в этот день загоняли на внеклассные занятия, а родителей предупреждали о солидных штрафах за участие их чад в митингах, а именно студенчества. Тех, кому по 18−20 лет.

Первокурсница Яна рассказала, что после Нового года очные занятия у ее группы так и не проводились. Вернулась дистанционка. А сегодня всех резко вызвали на учебу. Она вместе с подружкой не пошла. На вопрос, что тут делаешь, ответила: «Мою семью сделали бедной, поэтому я решила ходить на митинги».

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Взрослых и более осознанных протестующих тоже было немало. Люди приходили семьями, мирно наблюдая за происходящим.

Трое мужчин, чуть в сторонке от эпицентра событий, спорили об экономике.

— Наш президент поднял страну с колен, разве вы этого не понимаете? — возмутился один из них.

— Да это не он поднял страну с колен, а баррель нефти, который когда-то стоил 150 долларов. Твой Путин ничего для нас не сделал, — ответил ему визави.

Третий подключившийся, мужчина солидных лет, начал кричать про Навального: «Да ваш Навальный — прихвостень Запада. Вам дебильного блогера подсовывают, а вы и рады».

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Надо сказать, что хоть митинг и был формально связан с одиозным оппозиционером, вспоминали его не часто. Когда в толпе кто-то затянул: «Навальный — наш президент», толпа его особо не поддержала. Было ощущение, что люди пришли сюда просто выразить свое негодование.

«Невозможно жить на пенсию в 12 тысяч. Невозможно!» — возмущалась щупленькая старушка.

Стоявшая рядом женщина тех же преклонных лет поддерживала ее за руку и немного стеснялась эмоциональности своей компаньонки. Тема пенсий перетекла в тему низких зарплат, грабительских коммунальных и непомерных цен.

И если бы кто-то в этот момент вспомнил одиозную фразу: «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя», было бы как раз кстати.

Куда пошли люди

Спустя буквально 15 минут народ двинулся вниз по Ленинскому. Оппозиционер и общественник Виктор Рау в какой-то момент пытался всех остановить. «Там везде полиция, — кричал он. — Они нас быстро разгонят».

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Но людское море уже хлынуло к ЦУМу, а дальше заполонило всю пешеходную зону. Такого столпотворения центральный проспект города давно не видел. Сравнить его можно лишь в шествием Бессмертного полка — так было многолюдно.

Две старушки, которые еще недавно говорили о нищенской пенсии, шли тут же, вцепившись друг в друга, и приговаривали: «Боженьки, что ж такое творится!»

Около «политеха» автомобильное движение фактически было парализовано: пешеходный переход заполонили люди, пытавшиеся перебраться на центральную часть проспекта.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Надо отдать должное водителям: они мирно ждали, даже не пытаясь проскочить меж людей.

Первый тревожный звоночек возник на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова. Правая сторона проспекта оказалась перекрыта полицией. Стражи с щитами никого не пропускали.

Тем, кто хотел идти дальше, приходилось перепрыгивать через парапет дорожного ограждения и выскакивать на проезжую часть. В какой-то момент юркая девушка почти оказалась под колесами внедорожника.

Толпа прохожих ахнула, водитель резко дал по тормозам, молодая особа чудом избежала несчастной участи.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Как разгоняли толпу

На пересечении с улицей Анатолия протестующих уже ждали. Кордон полиции разросся на всю ширину проспекта и преградил им путь. Говорят, что именно тут были столкновения.

Этот момент мы не застали, но по видео, которые уже гуляют по соцсетям, видно, что несколько мужчин пытались пройти дальше. Кто-то из них ударил стража по шлему и началось.

Когда мы оказались неподалеку от гостиницы «Алтай», потасовка закончилась.

Лишь какой-то молодой парень у обочины взял кусок снега и бросил его в сторону полицейских. В толпе послышалось: «Не провоцируй» и «Беги». Стражи кинулись его догонять, но быстро отступили. Видимо, тут у них была задача посерьезнее.

Полицейские двумя шеренгами двинулись вверх по Ленинскому, все больше оттесняя протестующих и загоняя их в капкан оцепления. Толпа, не найдя прохода, развернулась в обратную сторону и на Чкалова раздвоилась — кто-то направо, кто-то налево.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Хода обратно на площадь Советов уже не было, выбор остался один — уйти во дворы.

В этот момент в толпе предложили пройти другим путем в сторону площади Свободы. Некоторые так и сделали, но, то ли организованности им не хватило, то ли просто люди устали, общий поток начал редеть.

Говорят, что часть протестующих направилась в сторону площади Октября и Привокзальной площади. Отдельные группы днем еще можно было встретить во дворах на Профинтерна и около Нового рынка.

Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Несанкционированный митинг в поддержку Навального в Барнауле. 23 января 2021 года.
Дмитрий Лямзин

Но они уже мало походили на шествие протестующих, скорее, просто гуляющая молодежь.

В фойе небольшого кафетерия на улице Чкалова мы встретили семейную пару, которая грелась и обсуждала произошедшее.

— Никогда бы не подумал, что в Барнауле такое возможно, — вздохнув сказал мужчина.

— Главное, чтоб после такого нас вновь не посадили по домам, без денег и без работы, — заключила его спутница. После чего они удалились.

Движение по проспекту Ленина, где еще полчаса назад невозможно было протиснуться, уже восстановили.

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