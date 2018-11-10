Британские политологи рассказали, почему на самом деле Запад ненавидит Россию

Политологи Ти Джей Коулз и Мэттью Элфорд написали в своей книге об истинных причинах ненависти Запада к России, сообщает РИА Новости. Все дело в том, что Россия не делает то, что ей говорят.

Книга «Union Jackboot: What Your Media and Professors Don’t Tell You About British Foreign Policy» состоит из провокационных вопросов Элфорда и ответов Коулза. Политологи утверждают, что Вашингтон изо всех сил пытается сохранить свою гегемонию, но Москва не желает поддаваться.

Коулз отмечает, с начала XX века в Великобритании Россию считают врагом, а британские историки называют тот период «первой холодной войной». Великобритания первой использовала химической оружие на территории России, когда проводила операцию в поддержку Белой армии. При этом Черчилль открыто называл это оружие «правильным лекарством». «Но сегодня почему-то все говорят о том, как Москва угрожает Западу, скажем, своим „Новичком“, — говорит Коулз.

Реальная цель в отношении Москвы заключается в сохранении экономической гегемонии США и культуры „свободного рынка“, в то время как лично для себя Соединенные Штаты и дальше будут оставаться протекционистами.

Кроме того, Коулз подвергает критике и военные действия Запада. По его словам, американские военные специалисты много лет назад говорили, что любые попытки НАТО влиять на Украину приведут к „аннексии“ Крыма.

„Представьте, как если бы Шотландия отделилась от Великобритании, и русские стали бы проводить у наших границ военные учения, якобы чтобы сдержать британцев от захвата Шотландии. То же самое мы делаем на Украине. Или же проведи Россия свои маневры в Канаде или Мексике, это тут же сочли бы огромной угрозой и нарушением Устава ООН, не меньше“, — заявляет политолог.

По мнению Коулза, что бы ни утверждали мейнстримные западные СМИ, Россия или Китай не представляют военной угрозы, просто Западу не нравится „экономический национализм“ и развитие этих стран».