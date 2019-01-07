Британские власти установили «все детали» покушения на Скрипалей

Власти Великобритании заявили, что установили все детали покушения на бывшего офицера ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на свой источник в правительстве.

По данным издания, властям известна цепочка людей, которые якобы причастны к отравлению. При этом утверждается, что список заканчивается высшим российским руководством. Автор публикации подчеркивает, что на территории страны была полностью разгромлена якобы существующая в Британии агентурная сеть ГРУ.

Дело Скрипалей

По версии британской стороны, 4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Специалисты из химической лаборатории страны не смогли точно установить происхождение вещества. Тем не менее, Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Впоследствии британская прокуратура сообщила, что двум гражданам России — Александру Петрову и Руслану Боширову — предъявили обвинения по четырем статьям, среди которых покушение на убийство бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского Ника Бейли. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала обвиняемых сотрудниками ГРУ. Петров и Боширов выступили на телеканале RT и сообщили, что они «бизнесмены средней руки» и что ездили в Солсбери в качестве туристов.

Франция, Германия, Канада и США поддержали вывод Британии о том, что Скрипалей отравили офицеры ГРУ и что «эта операция была почти точно одобрена на высоком правительственном уровне». Страны призвали Россию обеспечить «полное раскрытие программы по разработке «Новичка».

Кремль подчеркивал, что заявления о причастности к отравлению высшего руководства России недопустимы. Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу.