Британский разведывательный корабль вошел в Черное море

Разведывательный корабль Великобритании HMS Echo вошел в акваторию Черного моря, пишет РИА Новости со ссылкой на ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.

Корабль HMS Echo может предоставлять информацию в режиме реального времени, он предназначен для проведения разведывательных операций в поддержку подводных лодок или десантных кораблей. На корабле установлены 20-миллиметровые пушки и 7,62-миллиметровые пулеметы.

Ранее HMS Echo заходил в Черное море в декабре прошлого года. Тогда судно зашло в порт Одессы. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что этот корабль является сигналом для России, свидетельствующи​м о британской поддержке Украины перед угрозой агрессии, уточняет РБК.