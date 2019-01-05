Британское правительство заказывало доклады о российском «канале пропаганды»

Хакеры из группы Anonymous опубликовали копии счетов на общую сумму около 1 тысячи фунтов за «составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT». Integrity Initiative — это правительственный проект Великобритании, сообщает РИА Новости .

Счета были выставлены на имя живущего в Иордании некоего Джассара Джамаля аль-Тахата.

Хакеры опубликовали два доклада о работе RT. Один представляет собой анализ работы RT на Ближнем Востоке, составленный в апреле 2018 года. Второй исследует принципы распространения новостей RT в соцсетях. Хакеры назвали эти доклады «Планы по противодействию RT» и «Причины, по которым они противодействуют RT».

Согласно одному из докладов, на Ближнем Востоке «RT воспринимается сейчас как наиболее достоверный источник информации, дающий другую сторону истории». Автор также признает, что у RT такая степень доверия в регионе, которой западные ресурсы не обладают.

Как отмечается в докладе, RT пользуется на Ближнем Востоке репутацией ресурса, «дающего новую перспективу, сложную и продвинутую, которая позволяет людям понимать новые тренды, которых другие вещатели не объясняют».

Публикация от @russiatoday 16 Сен 2012 в 5:49 PDT

«Сирия дала ясный пример. До прихода русских в Сирию новости были наполнены западной картинкой, и люди начали спрашивать, что происходит на самом деле. Когда пришли русские, они… в итоге стали сообщать, что происходит на земле», — написал автор.

Второй доклад констатирует успехи RT и Sputnik в соцсетях, особенно на фоне недоверия к западным информационным ресурсам среди самой западной аудитории. Например, после того как был сбит российский Су-24 в 2015 году, «RT и Sputnik стали выпускать статьи, продвигающие российскую позицию», и зарабатывать мощную поддержку. При этом статья RT на Reddit собрала 11 тысяч комментариев, в то время как оказавшийся на втором месте CNN — только 2,2 тысячи. «Общие симпатии в социальных сетях были на стороне русских», — пишет автор.

Это не первый скандал вокруг проекта «Института государственного управления» Integrity Initiative. Впервые документы о его деятельности хакеры опубликовали в ноябре 2018 года, где предположили, что Великобритания могла использовать этот проект для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. По данным Anonymous, программа института не обновлялась с 2017 года, информация о его сотрудниках и контактные данные учреждения отсутствуют, а программный код онлайн-публикаций позволяет сделать вывод, что они делаются в автоматическом режиме.