Бронь от мобилизации могут снять с депутатов и сенаторов

С членов Совфеда и депутатов Госдумы предложили снять бронь от частичной мобилизации, пишут « Известия ».

А отсрочку они должны получать на общих основаниях — как соотечественники.

В Госдуму 17 октября собираются внести соответствующий законопроект.

Эта инициатива, по мнению авторов законопроекта, может снять социальную напряженность в стране, указывает Газета.Ru.

Между тем депутатам Госдумы приходили повестки. Так, Николай Валуев получил повестку в рамках частичной мобилизации.

«Мои коллеги молодцы они на воинский учет встали в Государственной думе и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой», — уточнил депутат.

Между тем желание некоторых депутатов стать добровольцами противоречит регламенту работы Госдумы — за прогулы заседаний депутатам грозят санкции, напоминает Газета.Ru.