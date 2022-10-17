17 октября
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Политика

Бронь от мобилизации могут снять с депутатов и сенаторов

С членов Совфеда и депутатов Госдумы предложили снять бронь от частичной мобилизации, пишут «Известия».

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

А отсрочку они должны получать на общих основаниях — как соотечественники.

В Госдуму 17 октября собираются внести соответствующий законопроект.

Эта инициатива, по мнению авторов законопроекта, может снять социальную напряженность в стране, указывает Газета.Ru.

Между тем депутатам Госдумы приходили повестки. Так, Николай Валуев получил повестку в рамках частичной мобилизации.

«Мои коллеги молодцы они на воинский учет встали в Государственной думе и получили повестку здесь, а мне надо ехать домой», — уточнил депутат.

Между тем желание некоторых депутатов стать добровольцами противоречит регламенту работы Госдумы — за прогулы заседаний депутатам грозят санкции, напоминает Газета.Ru.

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