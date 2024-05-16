Бронированный Senat и «Красное знамя». На чем ездят лидеры России и Поднебесной

Владимир Путин прибыл в Китай с официальным двухдневным визитом. На встречу китайскому лидеру он приехал на обновленном автомобиле Aurus Senat. В связи с этим altapress.ru решил разобраться, чем новый президентский лимузин отличается от броневика Си Цзиньпина.

«Красное знамя» Си Цзиньпина

Высшие чины КНР используют автомобили Hongqi для официальных поездок. Это самая престижная автомобильная марка в Китае, созданная в 1958 году для обеспечения нужд государственного гаража. Hongqi переводится на русский язык как «Красное знамя», и на всех автомобилях этой марки есть эмблема в виде красного «гребешка» на капоте. Технологическую составляющую обеспечивает концерн FAW — еще один старейший автопроизводитель Китая.

Чей лимузин лучше

Во время пребывания в Москве Си Цзиньпин передвигается на новейшем Hongqi N701 — бронированном седане длиной около шести метров. Точные габариты назвать невозможно: техническая информация по лимузину засекречена, поскольку N701 разработан исключительно для государственных чиновников и никогда не поступит в открытую продажу. Однако некоторые сведения о нем есть в открытом доступе. Поэтому можно смело проводить параллели с самым престижным автомобилем России — Aurus Senat.

Aurus Senat немного меньше китайского лимузина, если рассматривать стандартную версию седана: 5630×2020×1685 мм. По длине колесной базы обычный Aurus Senat также выглядит скромнее: 3300 мм против 3500 мм у Hongqi N701. Однако нужно не гражданскую модификацию Senat, а удлиненную модель, разработанную для президента РФ. У такого Aurus длина колесной базы уже 4300 мм, а общая длина кузова — 6630 мм.

Объединяет российскую и китайскую разработки то, что их проектировали изначально в бронированном варианте.

Сколько стоит авто лидеров

Лимузины Hongqi N701 будут выпускать до 2032 года — по пять автомобилей в год. Приобрести его частному лицу нельзя: все N701 собирают исключительно для руководства КНР.

По данным из открытых источников, стоимость Aurus в бронированном исполнении составляет более 109 млн рублей.

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