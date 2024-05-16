Бронированный Senat и «Красное знамя». На чем ездят лидеры России и Поднебесной

«Красное знамя» Си Цзиньпина
Высшие чины КНР используют автомобили Hongqi для официальных поездок. Это самая престижная автомобильная марка в Китае, созданная в 1958 году для обеспечения нужд государственного гаража. Hongqi переводится на русский язык как «Красное знамя», и на всех автомобилях этой марки есть эмблема в виде красного «гребешка» на капоте. Технологическую составляющую обеспечивает концерн FAW — еще один старейший автопроизводитель Китая.
Чей лимузин лучше
Во время пребывания в Москве Си Цзиньпин передвигается на новейшем Hongqi N701 — бронированном седане длиной около шести метров. Точные габариты назвать невозможно: техническая информация по лимузину засекречена, поскольку N701 разработан исключительно для государственных чиновников и никогда не поступит в открытую продажу. Однако некоторые сведения о нем есть в открытом доступе. Поэтому можно смело проводить параллели с самым престижным автомобилем России — Aurus Senat.
Aurus Senat немного меньше китайского лимузина, если рассматривать стандартную версию седана: 5630×2020×1685 мм. По длине колесной базы обычный Aurus Senat также выглядит скромнее: 3300 мм против 3500 мм у Hongqi N701. Однако нужно не гражданскую модификацию Senat, а удлиненную модель, разработанную для президента РФ. У такого Aurus длина колесной базы уже 4300 мм, а общая длина кузова — 6630 мм.
Объединяет российскую и китайскую разработки то, что их проектировали изначально в бронированном варианте.
Сколько стоит авто лидеров
Лимузины Hongqi N701 будут выпускать до 2032 года — по пять автомобилей в год. Приобрести его частному лицу нельзя: все N701 собирают исключительно для руководства КНР.
По данным из открытых источников, стоимость Aurus в бронированном исполнении составляет более 109 млн рублей.
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