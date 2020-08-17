Сюрприз для Томенко. Жители района в Алтайском крае просят губернатора уволить главу

Жители Волчихинского района чувствуют себя совершенно ненужными местной власти. Они написали обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с требованием отставки главы района Елены Артюшкиной. Письмо с подписями имеется в распоряжении редакции altapress.ru.

Обращение составила депутат райсовета Елена Перевозчикова. От имени жителей она просит Томенко срочно принять меры и уволить главу района.

Люди, как говорится в письме, больше не могут «терпеть хамства, чиновничевского произвола, угроз и расправ с неугодными, абсолютного бездействия местной власти».

В частности, с приходом Елены Артюшкиной в районе перестали проводить «Дни сельсоветов», где жители могли напрямую общаться с представителями власти.

Другой проблемой называют отсутствие транспортного сообщения между селами района. При этом, по словам авторов обращения, власти советуют «сбиваться в кучки и самим искать транспорт», а еще лучше пользоваться дистанционными услугами через интернет.

«А у жителей, особенно пенсионеров, и компьютеров нет. Население фактически изолировано, вот так тихо, не получая медпомощи, люди в селах умирают. Но Артюшкиной это неинтересно! Села брошены на самовыживание!», — яростно пишет депутат Перевозчикова.

Также в районе есть, по ее мнению, большие проблемы с водой. Изношенность сетей больше 80%, жители села Правда в июне почти месяц сидели без воды. Ее вернули только с помощью прокуратуры.

Котельная , отопительный сезон. altapress.ru

Большие вопросы у жителей по подготовке к отопительному сезону. В 2018 и 2019 году он был под угрозой срыва, а местные власти снова бездействовали, уверяют жители. тогда помогли краевые власти.

Еще весной 2019 года в район направили средства из краевого бюджета для создания и содержания площадок ТБО, но их так и не сделали.

Также главе района приписывают ликвидацию школы в селе Пятков Лог. Авторы обращения уверены, что Елене Артюшкиной нужна земля, на которой находится школа.

Авторы обращения указывают в письме и на непродуманную кадровую политику. В администрации, по словам Перевозчиковой, работают люди, «ранее всю жизнь торговавшие на базаре».

«В районе процветает правовой беспредел: неугодных увольняют с работы, имеющим свое мнение публично бьют окна, угрожают расправой. По этажам администрации летает нецензурная брань. Среди населения ходит анекдот: зашел в здание и услышал мат, смело иди на прием, глава на месте», — рассказывают в письме.

Есть вопросы и к медицине. Например, в районе на 18 тысяч человек всего два терапевта, говорится в обращении к губернатору.

В период пандемии все стало еще хуже. Администрация закрылась на замок, уйдя на самоизоляцию. Работали только прокуратура и полиция. Волонтеров не было, а пенсионеры сидели без помощи, пишет Елена Перевозчикова. Население было в информационном вакууме, а среди людей ходили «страшилки о количестве заболевших и умерших».

«Нам не нужна глава, которой не нужны мы», — резюмирует автор письма.

Пока обращение подписали больше 160 человек, но подписи продолжают собирать.

Известно, что 21 августа Виктор Томенко с рабочей поездкой отправится в Родино. Не исключено, что также он побывает и в Волчихинском районе, где его очень ждут.