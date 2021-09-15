Брюки сползли с Жириновского, когда он назвал Путина коммунистом на теледебатах

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский «потерял штаны» во время прямого эфира на теледебатах, когда рассказывал про капитализм и коммунистов.

Жириновский во время дебатов, которые транслировал ТВЦ, обрушился с критикой на «устроивших капитализм» в России.

«Путин — коммунист, Мишустин — коммунист, все правительство и министры, все губернаторы — они коммунисты. А вы сегодня доказываете, что кто-то там устроил вам капитализм», — сказал Жириновский и брюки начали сползать.

При этом политик речь не прервал и, поправляя соскочившие штаны, продолжил дискутировать с оппонентами.

Пресс-секретарь Жириновского Александр Дюпин прокомментировал РИА «Новости» инцидент с шефом.

«Недоброжелателей бесит, что ЛДПР ведет агрессивную и эффективную кампанию, и они пытаются использовать против нас элементы черного пиара. В данном случае пытаются раскрутить абсолютно незначительный технический эпизод — расстегнулся специальный ремень, который удерживает на поясе звуковую аппаратуру, Жириновский его поправил — вот и все. А без брюк по итогам выборов в Госдуму могут остаться наши оппоненты, которые не пройдут проходной барьер», — подчеркнул Дюпин.

Кстати, перед трансляцией лидер ЛДПР опубликовал в своем Telegram-канале фотографию — на самокате, в брюках, и с подписью «Пора на дебаты».