24 июня
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Политика

Будет как Путин. Губернатор в Алтайском крае теперь может избираться больше двух раз

24 июня депутаты Алтайского края приняли в двух чтениях изменения в Уставе региона. В документе много изменений, касающихся исполнительной и законодательной власти. Есть пункт и по поводу количества сроков губернаторства, которое теперь соответствует федеральной норме.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru.

Как сообщила Наталья Кувшинова, представитель губернатора края в АКЗС, все изменения в Устав в соответствии с федеральным законодательством должны быть внесены до конца 2022 года.

Помимо самого устава законодателям придется пересмотреть более 20 региональных законов и более двух десятков подзаконных актов.

Одно из изменений касается возможных сроков избрания губернаторов. Теперь один человек может выдвигаться на эту должность без перерыва более двух раз. Ранее эта норма была внесена на федеральном уровне.

Особо острых критических замечаний изменение не вызвало. Поддержали его даже представители КПРФ, которые часто идут в разрез предлагаемым законопроектам.

Высказался скептически только Владимир Семенов, представитель ЛДПР, посетовавший на то, что сменяемость власти должна происходить.

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