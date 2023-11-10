Будет ли Путин баллотироваться в президенты в 2024 году. Мнения

Что говорит президент
На Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что примет решение об участии в выборах не раньше конца 2023 года.
Также он отметил, что по действующему законодательству решение о проведении выборов будет принято до конца года.
Только после этого стоит говорить о выдвижении на новый срок.
Представители Кремля
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не объявлял о выдвижении на новый президентский срок.
Другие источники рассказали, что советники Путина уже готовятся к президентской кампании. Сообщение об участии в выборах появится в течение нескольких недель.
Также известно, что неформальная предвыборная кампания может начаться в ноябре.
Общественное мнение
Ссылаясь на данные опросов общественного мнения, почти 80% населения России одобряет действующего президента.
Есть мнение, что на фоне «почти полного отсутствия инакомыслия в обществе Путин наверняка победит».
Однако сам президент ничего по этому поводу не говорит.
Выставка "Россия" на ВДНХ
Многие уверены, что Владимир Путин сообщит о своих намерениях баллотироваться во время выставки-форума "Россия", которая сейчас проходит в Москве на ВДНХ. Однако сам президент на выставку до сих пор не приехал.
Кстати, 19 ноября Алтайский край представит свой стенд на ВДНХ.