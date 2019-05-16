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Политика

Спикер Госдумы заявил, что депутат Алимова перестала ругаться матом в соцсетях

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в ходе заседания нижней палаты парламента отметил, что одна из депутатов Ольга Алимова (КПРФ), которой он раньше делал замечание по поводу нецензурной лексики в соцсетях, перестала это делать.

Парламентско-общественные слушания в Госдуме.
Парламентско-общественные слушания в Госдуме.
duma.gov.ru

«Вот у нас Алимова перестала ругаться матом в соцсетях», — сказал Володин.

В свою очередь Алимова ответила, что и не ругалась. Тогда Володин в шутку сказал, что это был фейк, и сказал депутатам о необходимости не забывать о политической культуре в своих выступлениях, пишет АГН «Москва».

В апреле депутат КПРФ Ольга Алимова эмоционально раскритиковала в Facebook новый график работы Госдумы РФ — заседания будут начинаться в 12 часов, а не в 10. Она использовала нецензурную лексику. Спикер Вячеслав Володин сделал ей замечание.

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