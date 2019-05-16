Спикер Госдумы заявил, что депутат Алимова перестала ругаться матом в соцсетях

«Вот у нас Алимова перестала ругаться матом в соцсетях», — сказал Володин.
В свою очередь Алимова ответила, что и не ругалась. Тогда Володин в шутку сказал, что это был фейк, и сказал депутатам о необходимости не забывать о политической культуре в своих выступлениях, пишет АГН «Москва».
В апреле депутат КПРФ Ольга Алимова эмоционально раскритиковала в Facebook новый график работы Госдумы РФ — заседания будут начинаться в 12 часов, а не в 10. Она использовала нецензурную лексику. Спикер Вячеслав Володин сделал ей замечание.