Виктор Томенко не только управляет регионом, но и пробует себя в качестве публициста. Altapress.ru предоставил площадку губернатору и публикует его эксклюзивную авторскую статью, в которой глава края размышляет о будущем алтайского АПК. Социальное развитие, новые технологии, экспорт: эти (и не только) темы волнуют губернатора, они же являются драйверами роста для местного сельского хозяйства.

Краткое содержание

Отрасль с исторической эффективностью

— Структура экономики Алтайского края складывалась десятилетиями, серьезных изменений в ней за последнее время не происходило, и в дальнейшем по объективным причинам революция не ожидается. Поэтому мы должны опираться на те отрасли, которые исторически доказали свою эффективность. В возможностях сельского хозяйства заключаются наши конкурентные преимущества, в том числе за счет прихода новых технологий, научных разработок, вплоть до спутникового управления сельхозтехникой.

На Алтае проходит самая масштабная выставка сельхозтехники в Сибири Анна Зайкова

Новая федеральная программа изменит жизнь села

— Президент Владимир Путин в конце прошлого года принял решение о создании при Государственном совете Российской Федерации 16 рабочих групп — по основным направлениям социально-экономического развития страны.

Глава государства оказал мне высокое доверие и поручил возглавить группу по направлению «сельское хозяйство». Очевидно, что, с одной стороны, такое решение принято с учетом огромного аграрного потенциала и авторитета Алтайского края. С другой — для нас это дополнительная возможность диалога с представителями федеральных органов власти, ведущими экспертами страны, изучения передового опыта развития агропромышленного комплекса.

Сельское хозяйство. Источник: АО «Банк Акцепт».

Основная задача нашей совместной работы — выработка и доведение до руководства страны предложений по совершенствованию государственных подходов к стимулированию развития аграрного сектора.

В январе, когда рабочая группа была сформирована, в ее состав включили 40 человек. Но затем мы пригласили еще несколько авторитетных экспертов, и в настоящее время в группе Госсовета «Сельское хозяйство» работает 51 человек, в том числе представители законодательной и исполнительной власти федерального уровня, губернаторы и руководящие специалисты из 29 регионов, общественники, ученые, а также представители бизнес-сообщества, кредитных учреждений.

С учетом того, что президент поручил правительству до 1 июня разработать отдельную государственную программу по развитию сельских территорий, эта тема стала магистральной для обсуждения на заседаниях рабочей группы в первом полугодии 2019 года.

Владимир Путин проводит заседание президиума Госсовета в Белокурихе. Анна Зайкова , altapress.ru

Мы неоднократно возвращались к рассмотрению проекта, получившего название «Комплексное развитие сельских территорий Российской Федерации». В документе, кстати сказать, учтен положительный опыт предыдущих лет по социальному развитию села.

Новая программа охватывает не только социальную часть, но и производственную: учитывается роль малых форм хозяйствования, запланирована работа по повышению финансовой устойчивости сельхозпредприятий, совершенствованию мер господдержки, кадровому обеспечению отрасли.

Ключевым в нашей работе стало апрельское заседание рабочей группы: после изучения мнений представителей 62 регионов страны мы внесли в проект программы ряд важных предложений. Они были озвучены в моем выступлении на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, которое в мае провел в Воронеже председатель правительства Дмитрий Медведев.

Урожай. Сельское хозяйство. СС0

Считаю, что результатом обсуждения на всех уровнях станет действительно эффективная госпрограмма. В ней федеральным Минсельхозом предусмотрены существенные объемы финансирования, которые вместе с реализацией национальных проектов и отраслевых программ развития придадут хороший импульс социальному развитию сельских территорий.

Инструменты господдержки: каждый выбирает сам

— Улучшение жилищных условий на селе остается одним из ключевых направлений господдержки. Наряду с доказавшей свою эффективность мерой — предоставлением социальных выплат на строительство или приобретение жилья — предусмотрены новые инструменты: льготная сельская ипотека и льготные потребительские кредиты на благоустройство жилья. Нововведением также являются мероприятия по содействию сельхозтоваропроизводителям в привлечении квалифицированных работников.

Новый подход в госпрограмме — введение проектного финансирования при отсутствии ограничений в выборе используемых инструментов поддержки.

Село Полевое. Анна Зайкова

Мы считаем, что в Алтайском крае, например, это поможет улучшить ситуацию с газоснабжением. На сегодняшний день уровень газификации регионе в целом составляет 17,2%, в том числе 6,3% — в сельской местности. Поддержка мероприятий по развитию автономного газоснабжения, предусмотренная в рамках проектного финансирования, позволит нам ускорить темпы газификации населенных пунктов и ощутимо повлияет на повышение комфортности жизни на селе.

Отмечу, что обсуждение темы комплексного развития сельских территорий было продолжено на форуме Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании, площадкой проведения которого вполне закономерно стал Алтайский край.

Реализация решений, выработанных на форуме, обеспечит совершенствование законодательства для повышения качества жизни на селе и увязку разрабатываемой госпрограммы с масштабными национальными проектами в рамках майского указа президента России и отраслевыми программами развития.

Строительство газопровода. altapress.ru

Довольно часто слышны возгласы: «Слишком много совещаний, заседаний и форумов!» Но таковы современные цивилизованные формы обмена мнениями между экспертами и руководителями органов власти. И поскольку такая большая программа — это действительно долговременный документ, затрагивающий интересы большого количества россиян, то нужно действовать по принципу «семь раз отмерь — один раз отрежь!». То есть такой документ необходимо подготовить, заложив в него максимальную эффективность и исключив возможные ошибки.

Деньги любят дисциплину

— Для Алтайского края социальная поддержка села очень важна, так как у нас на долю сельского хозяйства приходится около 14% валового регионального продукта при среднем показателе по России 4,1%.

Наш регион занимает 4-е место в стране по количеству сельских муниципальных образований, где проживает более 1 миллиона человек (43% от всего населения края). В то же время в среднем по стране на селе проживает 25,8% граждан. Если ранее ежегодно на развитие сельских территорий в нашем регионе выделялось по 1 миллиарду рублей, то в этом году финансирование увеличено почти в два раза, в первую очередь за счет роста суммы на улучшение жилищных условий селян.

В селе Таскаево. Altapress.ru

Еще весной в районы было направлено около 830 миллионов рублей для 700 сельских семей, которые намерены построить или приобрести жилье общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. Также в этом году запланировано строительство восьми ФАПов, реконструкция стадиона, ввод около 27 км газовых сетей и более 28 км локальных водопроводов, более 13 км сельских автодорог.

При поддержке государства реализуется 22 проекта местных инициатив сельских жителей, завершается реализация проекта по обустройству площадки под жилищную застройку в селе Бочкари Целинного района.

Кроме того что регион получает средства на поддержку сельских территорий, на развитие отрасли также предусматривается государственное финансирование.

Вид на Центральную площадь села Бочкари. архив ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»

В этом году из федерального и краевого бюджетов на развитие сельского хозяйства (с учетом льготного кредитования) выделено 3 миллиарда рублей, из них 70% доведено получателям по итогам первого полугодия. В этом вопросе органы власти Алтайского края дисциплинированны, на что обратил внимание министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Он призвал регионы брать пример с нашего региона и добавил, что нельзя останавливаться на достигнутом. С этим точно не поспоришь, ведь своевременное финансирование в 2019 году (первый транш был направлен в феврале) дало возможность сельхозтоваропроизводителям Алтайского края хорошо подготовиться к весенне-полевым работам.

Сельхозпредприятия нашего региона уже неплохо оснащены современной техникой и оборудованием, что позволяет выполнять все виды работ качественно и оперативно. Только в прошлом году на покупку новой техники крестьяне потратили 5,6 миллиарда рублей, а с начала этого года — 2,6 миллиарда.

Урожай. Сельское хозяйство. СС0

Отмечу, что хорошим спросом пользуется отечественная техника, которую можно купить с 20-процентным дисконтом по правительственному постановлению № 1432. С начала года экономия аграриев составила более 200 миллионов рублей. Но аграрная наука и сельхозмашиностроение не стоят на месте, поэтому нужно стимулировать наших аграриев к использованию новых технологий, в том числе цифровых решений, космического мониторинга.

Поэтому на одном из ближайших заседаний рабочей группы Госсовета «Сельское хозяйство» мы вместе с экспертами рассмотрим тему научно-технического развития агропромышленного комплекса. В этом мы видим безальтернативный путь к росту продуктивности всех секторов сельского хозяйства.

Курс на экспорт: покупай алтайское

— Рост продуктивности дает нам уверенность в том, что регионы России, в том числе Алтайский край, смогут наращивать экспортный потенциал. Напомню, что в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК» (это сегмент национального проекта «Международная кооперация и экспорт») перед нашим регионом поставлена достаточно сложная задача — расширить наше присутствие на зарубежных рынках и уже к 2024 году увеличить объем экспортных поставок продукции АПК до полумиллиарда долларов.

Урожай зерновых. Сельское хозяйство. СС0

В 2018 году предприятия края реализовали за рубеж такой продукции на 200 миллионов долларов. На предприятиях продолжают проводить модернизацию производственных площадок, что позволяет и в 2019 году хорошими темпами наращивать поставки за рубеж злаковых и масличных культур, готовой пищевой продукции.

Серьезным экспортным потенциалом располагают и предприятия сельхозмашиностроения. За предыдущие годы наметилась тенденция к увеличению доли экспортных поставок: качество выпускаемой сельхозтехники и комплектующих к ней растет, при этом обеспечиваются привлекательные цены для покупателей. Поэтому вполне закономерно увеличиваются объемы поставок техники в другие регионы России, страны СНГ и дальнего зарубежья.

За 2018 год из Алтайского края экспортировано более 3,5 тысячи сельскохозяйственных машин: по сравнению с 2017 годом объем экспорта вырос на 21% в стоимостном выражении. Поэтому в своей дальнейшей работе предприятия аграрного машиностроения при освоении выпуска новых видов продукции будут в том числе ориентироваться на экспорт.

Сборка тракторов на Алтайском моторном заводе. Николай Зайков

Чтобы продвигать современные агротехнологии, в крае ежегодно проводится межрегиональный агропромышленный форум «День сибирского поля». Эксперты отрасли считают это мероприятие одним из крупнейших и лучших в стране.

АПК переходит на «цифру»

— На протяжении нескольких лет генеральная тематическая линия форума — это современные технологии для АПК. Я бы отметил ряд интересных проектов в области цифровизации сельхозпроизводства, системы точного земледелия, а также образцы современной энергонасыщенной сельхозтехники для почвообработки, посева, кормозаготовки, уборки урожая и выполнения других операций на земле.

Такие технологии, позволяющие существенно, на десятки процентных пунктов, повышать эффективность аграрного производства, внедряются все более широко на наших сельхозпредприятиях. Одна десятая часть пашни в крае уже обрабатывается с использованием цифровых решений, что позволяет повышать урожайность зерновых до показателя более 50 центнеров с гектара, а зачастую и намного выше.

В одном из сел края. Михаил Хаустов

Важно отметить также, что растущий спрос на высокие технологии в сельском хозяйстве стимулирует предприятия сельхозмашиностроения на создание конкурентоспособных машин. Такое инновационное оборудование для точного земледелия разрабатывают и выпускают организации Алтайского кластера аграрного машиностроения — в тесном контакте работают производственники, учебные и научно-исследовательские учреждения, общественные организации.

Использование навигационно-информационных систем и систем высокоточного позиционирования требует новых подходов к подготовке специалистов. Поэтому мы создали в Алтайском государственном аграрном университете центр компетенции по цифровизации сельского хозяйства.

Современный учебный центр по точному земледелию в аграрном университете Анна Зайкова

Там же работает учебно-консультационный центр Алтайского кластера аграрного машиностроения имени Александра Ежевского, открыт учебный класс точного земледелия. То есть на базе нашего ведущего аграрного вуза уже ведется подготовка кадров для работы с агротехнологиями XXI века.

Думаю, что в ближайшей перспективе Алтайский край внесет ощутимый вклад в развитие агропромышленного комплекса России, а также продвинется в решении вопросов социального обустройства своих собственных сельских территорий, что позволит повысить комфортность проживания наших граждан на селе.