Будущее города за «Новыми людьми»

Форум объединил более 100 сторонников партии, активных горожан и кандидатов на выборах в Барнаульскую городскую Думу VIII созыва. Специальным гостем стала депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева.

После приветственного слова председателя регионального отделения в Алтайском крае партии Никиты Федюнина, состоялась премьера документального фильма «Удивительные люди», снятого общественниками Алтайского края.

Форум «Барнаул — город будущего!». Партия «новые люди» Форум «Барнаул — город будущего!». Партия «новые люди»

Фильм состоит из отдельных историй о том, как люди, горящие идеей и желанием творить добро, берут и делают что-то на благо города и его жителей.

«Такие истории вдохновляют, помогают чувствовать жизнь, верить в себя. Герои фильма — удивительные люди, которые готовы бескорыстно помогать другим. Они не уехали в другие города и страны, а остались здесь, в родном Барнауле, чтобы сделать его лучше», — отметил Председатель регионального отделения в Алтайском крае партии «Новые люди» Никита Федюнин.

Форум «Барнаул — город будущего!». Партия «новые люди»

Поддержала его и секретарь регионального отделения партии в Алтайском крае Ксения Киреева:

«Мы с вами сделали уже очень многое, — идеи, ценности находят отклик в сердцах людей. Большое спасибо активу, кандидатам и сторонникам партии, нашим депутатам. Вместе мы можем сделать еще больше».

Форум «Барнаул — город будущего!». Партия «новые люди»

Гость Форума Сардана Авксентьева в своем выступлении рассказала о том, что Барнаул ее вдохновляет и дает энергию.

«Это первый город, который я в прошлом году посетила в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. Здесь я пообщалась с людьми, получила энергию и силу. Сейчас, спустя год, я стою перед вами в качестве депутата Госдумы, и в этом есть заслуга жителей Барнаула. Фильм для меня очень своевременен. Люди, которых мы увидели на экране, делом доказывают, что все возможно. Если каждый десятый, каждый двадцатый будет делать то, что делают герои фильма, представляете, как преобразится наша страна?! Только наша собственная активность и вовлеченность может что-то изменить. Мы всегда говорим, что люди важнее. И это действительно так. Барнаул, я желаю тебе удачи, обновляйся!».

Форум «Барнаул — город будущего!». Партия «новые люди»