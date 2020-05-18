Бунт врачей: чеченские медики извинились за свой протест из-за нехватки медицинских масок

Врачи больницы в Гудермесском районе Чечни извинились в эфире телеканала «Грозный» за протест из-за нехватки средств защиты в связи с эпидемией коронавируса.

Это произошло после визита спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, который уволил главврача и одного из участников протеста, врача-рентгенолога Заура Борчашвили, пишет «Кавказский узел».

Три медсестры и два врача признались в репортаже, что распространяли в мессенджерах сообщения о нехватке средств защиты. По их словам, они не знали о том, что маски и иные средства индивидуальной защиты есть в медучреждении.

В эфире телеканала медики признали, что распространяли неверную информацию.

«Я вот одного не пойму — почему главврач до последнего скрывал о наличии костюмов защиты, масок, очков?» — отметил один из комментаторов под сюжетом телеканала.

«ЧГТРК, вы приходили и в нашу больницу, у нас тоже было все хорошо. Вы надели новые костюмы и сделали репортаж. А вы не знаете, что мы заходили туда в 10, а то и 15 раз перестиранных костюмах? И это вы считаете защитой? Да, были маски и очки, также перемытые. И после всего адского труда санитаркам сказали, что, мол, так как вы записаны как уборщицы служебных помещений, вы считаетесь не входящими <в штат врачей>", — заявила пользователь соцсети.

Кроме того, «оскандалившиеся» медработники ранее заявили о смерти одной из своих коллег и приняли участие в митинге — он прошел 14 мая. Но в телесюжете была опровергнута распространенная в мессенджере информация о смерти от коронавируса врача больницы Барет Баудиновой. На самом деле у Баудиновой случился инсульт, пояснили журналисты.

Местные жители назвали репортаж госканала «ожидаемым» и что медиков «принудили» извиниться.

В Чечне распространена практика публичных извинений перед властями, пишет polit.ru. Чаще всего прощения просят люди, которые жалуются на действия властей. Иногда извинения приносят жители других регионов России.