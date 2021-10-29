Бюджет, пчелы и туристический сбор. Какие важные для региона решения приняли депутаты АКЗС на октябрьской сессии

Принятие бюджета на 2022 год
Начнем, пожалуй, с главного — краевого бюджета на 2022 год. Важный для региона документ рассчитан с учетом базового варианта прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2022−2024 годы.
Он предполагает, что основной рост экономики в регионе будет происходить за счет развития различных отраслей АПК, машиностроения и пищевой переработки. Также прогнозируется рост в сфере инвестиций.
Темп инфляции ожидается на уровне 4%.
Доходы краевого бюджета планируются в размере 134,2 млрд рублей, расходы — 141 млрд рублей, дефицит — 6,8 млрд рублей. При этом, по словам министра финансов Алтайского края Данила Ситникова, собственные доходы краевого бюджета увеличатся по сравнению с текущим годом на 14% и составят 67,8 млрд рублей.
Основная часть расходов краевой казны в следующем году будет носить социальный характер. На социальную политику, развитие системы здравоохранения, образования, физической культуры и спорта суммарно будет направлено 103,3 млрд рублей или 73% средств бюджета.
При этом планируется провести индексацию заработной платы работников бюджетной сферы, а также скорректировать размер социальных выплат.
«В 2022 году будут сохранены все виды финансовой помощи органам местного самоуправления, в том числе продолжится практика поддержки местных инициатив», — подчеркнул министр финансов Алтайского края Данил Ситников.
Александр Романенко,
председатель Алтайского краевого законодательного собрания:
— В первом чтении законопроекта о бюджете были приняты три основных показателя — доходы на следующий год и последующие два, расходы и уровень дефицита. Если сравнивать его с аналогичным проектом 2021 года в первом чтении, то наши доходы выросли практически на 30 млрд рублей — это 26%. Конечно, растут и соответствующие расходы. Грех сегодня винить исполнительную власть, которая обеспечила региону значительные поступления федеральных средств. Я напомню, что мы активно участвуем в реализации нацпроектов, ежегодно осваиваем около 20 млрд рублей только на эти цели.
Изменения в закон о пчеловодстве
Предлагаемые ныне поправки в краевой закон «О пчеловодстве» призваны привести его в соответствие с федеральным документом. Законопроект уточняет понятийный аппарат и защитные механизмы, чтобы предотвратить отравление пчел химикатами.
Теперь сельхозпроизводители должны сообщать пчеловодам сроки и способы проведения работ (воздушная или наземная обработка), названия пестицидов и агрохимикатов, классы их опасности и опасные свойства. Кроме того, сельхозпроизводители должны обозначить и рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.
Законопроект устанавливает ограничения по расположению пчеловодческой инфраструктуры. В соответствии с федеральным законодательством запрещается располагать пасеки на землях кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов.
На расстоянии до 25 километров от племенных репродукторов запрещается разводить пчел других пород, нежели в репродукторе. Сергей Серов, председатель комитета по аграрной политике, отметил, что такой репродуктор в Алтайском крае только один.
Сергей Серов,
председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии:
— В 2010 году Алтайский край разработал и принял закон о пчеловодстве, став одним из немногих, кто это сделал. Безусловно, в части обработки полей должны быть единые нормы и подходы. То есть, мы обязали сельхозпроизводителя предупреждать пчеловодов через любые средства информации о предстоящих работах, называть сроки и способы их проведения.
Повышение курортного сбора
С 2022 года курортный сбор, который взимается с туристов, приезжающих в Белокуриху из других регионов, будет увеличен. Шаг вполне логичный. Дело в том, что туристическая отрасль на подъеме, заполняемость средств размещения в городе-курорте превышает 100%.
Сейчас ставка сбора с одного отдыхающего в сутки составляет 30 рублей. В прошлом году депутаты ее снизили, чтобы поддержать туристическую отрасль в период пандемии.
С учетом всех нынешних обстоятельств управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности предложило увеличить курортный сбор на 2022 год до 50 рублей. Это решение было поддержано.
Новый налоговый механизм
Депутаты рассмотрели законопроект, который предлагает отменить краевые нормативы отчислений от добычи полезных ископаемых в местные бюджеты.
«Поскольку цена на полезные ископаемые сейчас нестабильна и зависит от биржевых котировок, краевой бюджет берет на себя риски, связанные с колебаниями стоимости полезных ископаемых. Налог на добычу полезных ископаемых будет зачисляться в краевой бюджет и оттуда в твердой сумме перераспределяться в местные бюджеты в виде финансовой помощи», — объяснил председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев.
Кроме того, предлагаемые законопроектом изменения избавят органы местного самоуправления от необходимости корректировать доходы бюджета в случае перерегистрации плательщиков налога на добычу полезных ископаемых в других муниципальных образованиях.
Штрафы за продажу газовых баллончиков
Еще в прошлом созыве краевые депутаты решили — тонизирующие безалкогольные напитки, бытовые баллончики и зажигалки со сжиженным газом продавать подростком нельзя.
Энергетики подрывают здоровье подрастающего поколения, а зажигалки и баллончики становятся опасным предметом в их руках. Запрет на их продажу был принят депутатами ранее, теперь очередь дошла до штрафов.
За продажу этих групп товаров несовершеннолетним продавцы могут получить штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, либо предупреждение. Для должностных лиц штрафы утверждены в размере 3−5 тыс. рублей, для юридических — 10−15 тыс. рублей.
Что еще обсудили
1. Изменения в кодекс о выборах, референдуме, отзыве
На региональном уровне депутаты приняли решение, что лица, причастные к деятельности экстремистских и террористических организаций, должны быть ограничены в праве быть избранным в органы власти.
2. Предоставление жилья сиротам
Изменения, принятые депутатами, позволят подойти к решению проблемы жилья с другой стороны. Предлагается распространить действие закона о предоставлении жилья на сирот, достигших 23 лет и адаптированных к самостоятельной жизни, но не имеющих судебного решения о получении жилья.
3. Подарки для чиновников
Расширен перечень тех госслужащих, которые обязаны извещать антикоррупционные структуры о получении подарка на официальных мероприятиях или в командировках. В него вошли уполномоченные по правам человека и по правам ребенка, бизнес-омбудсмен и председатель Счетной палаты региона.