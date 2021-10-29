Бюджет, пчелы и туристический сбор. Какие важные для региона решения приняли депутаты АКЗС на октябрьской сессии

28 октября в Барнауле прошла вторая сессия Алтайского краевого законодательного собрания в новом созыве. Повестка дня оказалась насыщенной — принятие в первом чтении бюджета на будущий год и корректировка бюджета нынешнего, закон о пчеловодстве, рассмотрение поправок по курортному сбору и штрафов за продажу подросткам «запрещенки». Об этих и других важных для края и его жителей решениях, читайте в материале altapress.ru.

Принятие бюджета на 2022 год

Начнем, пожалуй, с главного — краевого бюджета на 2022 год. Важный для региона документ рассчитан с учетом базового варианта прогноза социально-экономического развития Алтайского края на 2022−2024 годы.

Он предполагает, что основной рост экономики в регионе будет происходить за счет развития различных отраслей АПК, машиностроения и пищевой переработки. Также прогнозируется рост в сфере инвестиций.

Темп инфляции ожидается на уровне 4%.

Доходы краевого бюджета планируются в размере 134,2 млрд рублей, расходы — 141 млрд рублей, дефицит — 6,8 млрд рублей. При этом, по словам министра финансов Алтайского края Данила Ситникова, собственные доходы краевого бюджета увеличатся по сравнению с текущим годом на 14% и составят 67,8 млрд рублей.

Основная часть расходов краевой казны в следующем году будет носить социальный характер. На социальную политику, развитие системы здравоохранения, образования, физической культуры и спорта суммарно будет направлено 103,3 млрд рублей или 73% средств бюджета.

При этом планируется провести индексацию заработной платы работников бюджетной сферы, а также скорректировать размер социальных выплат.

«В 2022 году будут сохранены все виды финансовой помощи органам местного самоуправления, в том числе продолжится практика поддержки местных инициатив», — подчеркнул министр финансов Алтайского края Данил Ситников.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

— В первом чтении законопроекта о бюджете были приняты три основных показателя — доходы на следующий год и последующие два, расходы и уровень дефицита. Если сравнивать его с аналогичным проектом 2021 года в первом чтении, то наши доходы выросли практически на 30 млрд рублей — это 26%. Конечно, растут и соответствующие расходы. Грех сегодня винить исполнительную власть, которая обеспечила региону значительные поступления федеральных средств. Я напомню, что мы активно участвуем в реализации нацпроектов, ежегодно осваиваем около 20 млрд рублей только на эти цели.

Вторая сессия Алтайского краевого законодательного собрания в новом созыве. пресс-служба АКЗС

Изменения в закон о пчеловодстве

Предлагаемые ныне поправки в краевой закон «О пчеловодстве» призваны привести его в соответствие с федеральным документом. Законопроект уточняет понятийный аппарат и защитные механизмы, чтобы предотвратить отравление пчел химикатами.

Теперь сельхозпроизводители должны сообщать пчеловодам сроки и способы проведения работ (воздушная или наземная обработка), названия пестицидов и агрохимикатов, классы их опасности и опасные свойства. Кроме того, сельхозпроизводители должны обозначить и рекомендуемые сроки изоляции пчел в ульях.

Законопроект устанавливает ограничения по расположению пчеловодческой инфраструктуры. В соответствии с федеральным законодательством запрещается располагать пасеки на землях кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов.

На расстоянии до 25 километров от племенных репродукторов запрещается разводить пчел других пород, нежели в репродукторе. Сергей Серов, председатель комитета по аграрной политике, отметил, что такой репродуктор в Алтайском крае только один.

Вторая сессия Алтайского краевого законодательного собрания в новом созыве. пресс-служба АКЗС

Сергей Серов,

председатель комитета по аграрной политике , природопользованию и экологии:

— В 2010 году Алтайский край разработал и принял закон о пчеловодстве, став одним из немногих, кто это сделал. Безусловно, в части обработки полей должны быть единые нормы и подходы. То есть, мы обязали сельхозпроизводителя предупреждать пчеловодов через любые средства информации о предстоящих работах, называть сроки и способы их проведения.

Повышение курортного сбора

С 2022 года курортный сбор, который взимается с туристов, приезжающих в Белокуриху из других регионов, будет увеличен. Шаг вполне логичный. Дело в том, что туристическая отрасль на подъеме, заполняемость средств размещения в городе-курорте превышает 100%.

Сейчас ставка сбора с одного отдыхающего в сутки составляет 30 рублей. В прошлом году депутаты ее снизили, чтобы поддержать туристическую отрасль в период пандемии.

С учетом всех нынешних обстоятельств управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности предложило увеличить курортный сбор на 2022 год до 50 рублей. Это решение было поддержано.

Вторая сессия Алтайского краевого законодательного собрания в новом созыве. пресс-служба АКЗС

Новый налоговый механизм

Депутаты рассмотрели законопроект, который предлагает отменить краевые нормативы отчислений от добычи полезных ископаемых в местные бюджеты.

«Поскольку цена на полезные ископаемые сейчас нестабильна и зависит от биржевых котировок, краевой бюджет берет на себя риски, связанные с колебаниями стоимости полезных ископаемых. Налог на добычу полезных ископаемых будет зачисляться в краевой бюджет и оттуда в твердой сумме перераспределяться в местные бюджеты в виде финансовой помощи», — объяснил председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев.

Кроме того, предлагаемые законопроектом изменения избавят органы местного самоуправления от необходимости корректировать доходы бюджета в случае перерегистрации плательщиков налога на добычу полезных ископаемых в других муниципальных образованиях.

Штрафы за продажу газовых баллончиков

Еще в прошлом созыве краевые депутаты решили — тонизирующие безалкогольные напитки, бытовые баллончики и зажигалки со сжиженным газом продавать подростком нельзя.

Энергетики подрывают здоровье подрастающего поколения, а зажигалки и баллончики становятся опасным предметом в их руках. Запрет на их продажу был принят депутатами ранее, теперь очередь дошла до штрафов.

За продажу этих групп товаров несовершеннолетним продавцы могут получить штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей, либо предупреждение. Для должностных лиц штрафы утверждены в размере 3−5 тыс. рублей, для юридических — 10−15 тыс. рублей.

Вторая сессия Алтайского краевого законодательного собрания в новом созыве. пресс-служба АКЗС

Что еще обсудили

1. Изменения в кодекс о выборах , референдуме , отзыве

На региональном уровне депутаты приняли решение, что лица, причастные к деятельности экстремистских и террористических организаций, должны быть ограничены в праве быть избранным в органы власти.

2. Предоставление жилья сиротам

Изменения, принятые депутатами, позволят подойти к решению проблемы жилья с другой стороны. Предлагается распространить действие закона о предоставлении жилья на сирот, достигших 23 лет и адаптированных к самостоятельной жизни, но не имеющих судебного решения о получении жилья.

3. Подарки для чиновников

Расширен перечень тех госслужащих, которые обязаны извещать антикоррупционные структуры о получении подарка на официальных мероприятиях или в командировках. В него вошли уполномоченные по правам человека и по правам ребенка, бизнес-омбудсмен и председатель Счетной палаты региона.