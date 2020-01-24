Часы апокалипсиса перевели еще на 20 секунд ближе к концу света

«Человечеству по-прежнему угрожает одновременно две опасности — ядерная война и изменение климата, которые усугубляются информационной войной в киберпространстве, подрывающей способность общества реагировать на угрозы. Ситуация с международной безопасностью является ужасной не только потому, что эти угрозы существуют, но и потому, что мировые лидеры позволяют разрушать международную политическую инфраструктуру», — указывают специалисты.