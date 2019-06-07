Чайка заявил, что прокурорам надо вернуть право на аресты без суда

Точечные изменения законодательства «не решат проблемы», необходимо «кардинально менять вопрос» о полномочиях прокуроров, считает Чайка.

«Вы говорили — суд, арест и так далее… Ну что это решит? У нас судья с момента ареста уже вовлекается в отправление правосудия, нет у нас института следственных судей. Поэтому, может быть, использовать модель, которая была в Советском Союзе: прокурор арестовывает, а его действия обжалуются в суд. И суд уже отстранен от участия в процессе, вступает в процесс, только когда рассматривает дело по существу», — цитируют Генпрокурора РФ «Ведомости».

Такое мнение он высказал на Петербургском международном экономическом форуме.

Генпрокуратура РФ четыре года назад не поддержала предложение Совета по правам человека при президенте о введении института следственных судей, пишет znak.com. В ведомстве заявили, что система активного судебного контроля за ходом расследования приведет к вторжению суда в деятельность гособвинения.