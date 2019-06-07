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Политика

Чайка заявил, что прокурорам надо вернуть право на аресты без суда

Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает, что необходимо вернуть прокурорам право на аресты.

Юрий Чайка.
Юрий Чайка.
kremlin.ru

Точечные изменения законодательства «не решат проблемы», необходимо «кардинально менять вопрос» о полномочиях прокуроров, считает Чайка.

«Вы говорили — суд, арест и так далее… Ну что это решит? У нас судья с момента ареста уже вовлекается в отправление правосудия, нет у нас института следственных судей. Поэтому, может быть, использовать модель, которая была в Советском Союзе: прокурор арестовывает, а его действия обжалуются в суд. И суд уже отстранен от участия в процессе, вступает в процесс, только когда рассматривает дело по существу», — цитируют Генпрокурора РФ «Ведомости».

Такое мнение он высказал на Петербургском международном экономическом форуме.

Генпрокуратура РФ четыре года назад не поддержала предложение Совета по правам человека при президенте о введении института следственных судей, пишет znak.com. В ведомстве заявили, что система активного судебного контроля за ходом расследования приведет к вторжению суда в деятельность гособвинения.

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