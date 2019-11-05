Чеченские власти вступились за племянника Кадырова, жестоко пытавшего женщин

«Для аферистов и электрошокеры пытки даже недостаточны», — написал Ибрагимов в своем аккаунте в Instagram.
Таким образом 27-летний чеченский чиновник прокомментировал прямой эфир с Исламом Кадыровым. В эфире бывший мэр извинился за свои поступки и объяснил, что «хотел лишь напугать» задержанных, «чтобы они остановились».
Спецрепортаж, разоблачающий Ислама Кадырова, вышел на телеканале ЧГТРК «Грозный» 25 октября. Журналисты показали видеозапись, на которой видно, как экс-мэр Грозного бил женщин-мошенниц электрошокером и угрожал им расправой.
По словам главы общественной палаты Чечни, поступок Ислама Кадырова крайне возмутил жителей республики. В отношении бывшего мэра Грозного началась проверка. По некоторым данным, на расследовании действий своего родственника мог лично настоять глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет ura.ru. Бывшего главу Грозного на протяжении трех часов допрашивали чеченские следователи.
Ислам Кадыров — троюродный племянник чеченского лидера. Должность мэра Грозного он занимал с 2012 по 2015 год, позднее он некоторое время работал на посту вице-премьера Чечни. Также бывший мэр женат на племяннице супруги президента республики.