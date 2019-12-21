500 чекистов. На Алтае сотрудники ФСБ отпраздновали 100-летие службы

Бывшие и действующие сотрудники управления ФСБ по Алтайскому краю, их семьи и гости отпраздновали в краевой филармонии 100-летие службы. Виктор Томенко, поздравляя сотрудников службы, отметил их беззаветное служение государству несмотря на меняющиеся политические установки и ценности, сообщает сайт правительства края.

Праздновать 100-летие службы пришло около 500 человек — сотрудники и ветераны Управления ФСБ России по Алтайскому краю, их семьи, представители органов власти.

Историю свою алтайские чекисты ведут от 26 декабря 1919 года, когда была создана Алтайская губернская ЧК (ГубЧК). А первым чекистом на Алтае был Вениамин Чусов.

Начиная от первых шагов становления советского государства, когда первый чекист Алтайского края Чусов получил мандат от Совета крестьянских и рабочих депутатов на борьбу с саботажем и бандитизмом, и заканчивая сегодняшним днем, — всегда органы безопасности стоят на страже интересов государства", -сказал руководитель управления ФСБ по Алтайскому краю Юрий Мороз.

Губернатор Виктор Томенко отметил, что сотрудники органов безопасности всегда работают в сложной быстро меняющейся обстановке, а результаты их деятельности помогают органам власти принимать правильные решения.

«Меняется обстановка, меняется порой сама страна, приходят на смену новые политические установки, ценности, меняются технологические уклады. Все это было и в нашей истории. Главное заключается в том, что основу этой службы, основу этой работы составляют, конечно, люди. Самая главная их характеристика — это беззаветное служение своему народу, своей стране, своему государству», — сказал Виктор Томенко.

Глава региона вручил сотрудникам и ветеранам органов безопасности награды Алтайского края.