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Политика

Чем известны новые заместители министра обороны РФ, назначенные Владимиром Путиным

17 июня 2024 года президент России назначил трех новых заместителей министра обороны, сообщает ТАСС. Первым заместителем министра обороны назначили Леонида Горнина. Обычными заместителями стали Анна Цивилева и Павел Фрадков. Также Владимир Путин освободил от обязанностей бывшего первого замминистра Руслана Цаликова, и заместителей главы ведомства Николая Панкова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. Что известно о новых замминистра обороны, расскажет altapress.ru.

Министерство обороны РФ.
Министерство обороны РФ.
vk.com/mil

Леонид Горнин

Карьера Горнина началась в родном городе Новосибирске. Он работал в Аппарате Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации по Новосибирской области, после перешел в областное Управление финансов и налоговой политики администрации.

В 2008 году Леонид Горнин стал руководителем Департамента финансов и налоговой политики Новосибирской области, а затем областным министром финансов и налоговой политики. В 2011 году занял пост первого заместителя губернатора Новосибирской области. В мае 2018 стал первым заместителем министра финансов.

17 июня 2024 года Горнина назначили первым заместителем министра обороны РФ. Теперь чиновник будет курировать вопросы финансового обеспечения ВС РФ.

Павел Фрадков

С 2005 года Фрадков работал в Департаменте общеевропейского сотрудничества в МИД РФ. С 2012 по 2015 год был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению госимуществом. С 2015-го по 2021 году работал заместителем управляющего делами президента РФ.

В должности замминистра обороны России Фрадков будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, строительства объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства.

Анна Цивилева

Анна Цивилева — государственный деятель, предприниматель, председатель совета директоров угледобывающей компании "Колмар", супруга министра энергетики РФ Сергея Цивилева. В 2023 году ееназначили председателем Государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается поддержкой бойцов СВО. Также она возглавляла Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, была членом Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

В должности заместителя министра обороны РФ будет курировать вопросы социального и жилищного обеспечения военных.

Кто сохранил свои посты

Посты сохраняют начальник Генштаба Валерий Герасимов, замминистра Юнус-Бек Евкуров и Алексей Криворучко, начальник Главного военно-политического управления Виктор Горемыкин, а также замминистра Андрей Булыга и Александр Фомин.

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