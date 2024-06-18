Чем известны новые заместители министра обороны РФ, назначенные Владимиром Путиным

17 июня 2024 года президент России назначил трех новых заместителей министра обороны, сообщает ТАСС . Первым заместителем министра обороны назначили Леонида Горнина. Обычными заместителями стали Анна Цивилева и Павел Фрадков. Также Владимир Путин освободил от обязанностей бывшего первого замминистра Руслана Цаликова, и заместителей главы ведомства Николая Панкова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. Что известно о новых замминистра обороны, расскажет altapress.ru.

Леонид Горнин

Карьера Горнина началась в родном городе Новосибирске. Он работал в Аппарате Контрольно-ревизионного управления Министерства финансов Российской Федерации по Новосибирской области, после перешел в областное Управление финансов и налоговой политики администрации.

В 2008 году Леонид Горнин стал руководителем Департамента финансов и налоговой политики Новосибирской области, а затем областным министром финансов и налоговой политики. В 2011 году занял пост первого заместителя губернатора Новосибирской области. В мае 2018 стал первым заместителем министра финансов.

17 июня 2024 года Горнина назначили первым заместителем министра обороны РФ. Теперь чиновник будет курировать вопросы финансового обеспечения ВС РФ.

Павел Фрадков

С 2005 года Фрадков работал в Департаменте общеевропейского сотрудничества в МИД РФ. С 2012 по 2015 год был заместителем руководителя Федерального агентства по управлению госимуществом. С 2015-го по 2021 году работал заместителем управляющего делами президента РФ.

В должности замминистра обороны России Фрадков будет курировать вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, строительства объектов для нужд Минобороны и народного хозяйства.

Анна Цивилева

Анна Цивилева — государственный деятель, предприниматель, председатель совета директоров угледобывающей компании "Колмар", супруга министра энергетики РФ Сергея Цивилева. В 2023 году ееназначили председателем Государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается поддержкой бойцов СВО. Также она возглавляла Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, была членом Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

В должности заместителя министра обороны РФ будет курировать вопросы социального и жилищного обеспечения военных.

Кто сохранил свои посты

Посты сохраняют начальник Генштаба Валерий Герасимов, замминистра Юнус-Бек Евкуров и Алексей Криворучко, начальник Главного военно-политического управления Виктор Горемыкин, а также замминистра Андрей Булыга и Александр Фомин.

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